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В Казахстане пресекли доступ к телеграмм-каналу с суицидальным контентом

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- Светлана Лаптева
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В Алматы прокуратура города пресекла доступ к Telegram-каналу с суицидальным контентом, сообщает пресс-служба ведомства.

Приняты меры по блокировке Telegram-канала с депрессивным контентом. В ходе проверки выявлено, что 67 подписчиков чата получали от администратора ролевые команды суицидальной направленности. 23 сентября 2024 года судом удовлетворен иск прокурора Алмалинского района о блокировке деструктивного чата. Решение суда незамедлительно направлено на исполнение в Министерство культуры и информации", - проинформировал в прокуратуре Алматы.

Напомним, генеральный прокурор Берик Асылов прокомментировал волну детских самоубийств в Казахстане. Он поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта. Асылов добавил, что прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.

Ранее в ходе брифинга официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев сообщил, что с начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера.

Источник: kt.kz


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URL: https://www.vb.kg/439985
Теги:
Казахстан
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