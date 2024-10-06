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Более 55 млн тенге проиграли казахстанцы в нелегальном онлайн-казино

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- Светлана Лаптева
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Игры в покер со ставками до 100 тыс. тенге проводились в общедоступном приложении Club GG на более 40 игровых столах с вовлечением многотысячной аудитории

Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Северо-Казахстанской области.

Как рассказали в пресс-службе АФМ, игры в покер со ставками до 100 тыс. тенге проводились в общедоступном приложении Club GG на более 40 игровых столах с вовлечением многотысячной аудитории. Для участия в азартных играх сайт содержал ссылку на Telegram-канал с реквизитами пополнения баланса и сall-центром, где граждан вовлекали в игру 20 операторов. Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета участников. За организацию незаконного игорного бизнеса злоумышленники получали 10% от оборота.

Предварительно установлено, что сумма преступного дохода, поступившая на банковские счета фигурантов только с начала года, составляет более 55 млн тенге, количество участников телеграмм-канала превышает 4 тыс. пользователей", - уточнили в ведомстве.

В ходе обысков по месту жительства, в автомобилях, офисах фигурантов дела в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях и области Жетісу обнаружены десятки ноутбуков и компьютеров, сотовые телефоны, денежные средства, государственные номерные знаки. Кроме того, обнаружены наркотические средства растительного происхождения со специфическим запахом, патроны к оружию и иные документы.

В настоящее время Telegram-канал заблокирован, проводится досудебное расследование.

В целом с начала года агентством пресечена деятельность 19 подпольных и онлайн-казино, 1 букмекерской конторы, 11 онлайн-трансляций игр в соцсетях TikTok, Instagram, 12 залов игровых автоматов и 3 факта незаконной деятельности игровых терминалов. Изъято почти 1200 игровых автоматов, терминалов, покерных столов, рулеток, а также денежные средства в сумме 262,7 млн тенге, подытожили в АФМ.

Источник: Kazakhstan Today


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Теги:
Казахстан, казино
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