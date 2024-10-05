Садыр Жапаров поздравил работников образования с их профессиональным днём

Президент Садыр Жапаров сегодня, 5 октября, поздравил учителей и работников системы образования Кыргызской Республики с их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Уважаемые учителя и преподаватели! Дорогие работники сферы образования и уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Учитель - это единственная профессия, которая порождает все остальные профессии. Именно поэтому сегодняшний день - еще одна прекрасная возможность от всего сердца выразить благодарность нашим наставникам, которые привели нас к таким высотам.

Прежде всего, выражаю особую признательность всему педагогическому сообществу за огромный вклад в развитие системы образования и воспитание подрастающего поколения, что не только передаете свои знания и умения, но и прививаете вечные ценности, формируя будущее страны, помогая нашим детям находить свои пути в жизни. Качество образования зависит от профессионального уровня учителя. Сильные учителя через развитие человеческого капитала напрямую влияют на процветание страны.

Развитые страны как Сингапур, Финляндия, Эстония и Южная Корея достигли своего уровня благосостояния благодаря особому вниманию к образованию и учителям. Сегодня в Кыргызстане в рамках государственной политики развития системы образования предпринимаются большие усилия для удовлетворения образовательных потребностей, улучшения качества образования и создания соответствующих условий для работников образования. Проблема нехватки школ и учебников постепенно решается, мы движемся от количества к качеству. За последние годы учащиеся и студенты Кыргызстана регулярно участвуют в международных олимпиадах и занимают призовые места, что свидетельствует о повышении качества образования в стране. Такой показатель, конечно, в первую очередь, заслуга талантливых и увлеченных своим делом педагогов.

Отмечу, что государство и далее будет расширять меры поддержки учителей. Мы стремимся создать такую образовательную систему, которая будет способствовать тому, чтобы учительскую профессию выбирали как карьеру. Тогда наши учителя будут работать с самоотдачей, достигать результатов, что позволит еще более укрепить престиж профессии учителя, а также их авторитет в обществе. Для общества образование без воспитания не имеет никакого смысла. Вы даете детям не только глубокие знания, но и нравственное воспитание, формируя у подрастающего поколения патриотическое сознание и привычку руководиться принципами морали.

Уважаемые работники и ветераны сферы образования! Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, неугасаемого энтузиазма и благополучной жизни. Пусть не только в этот праздник, но и каждый день ваши сердца будут наполнены радостью, а ваши руки - цветами!", - говорится в поздравлении президента.