Садыр Жапаров поздравил с 100-летием систему образования Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 октября, поздравил учителей и работников системы образования со 100-летием системы образования Кыргызстана в Кыргызской государственной филармонии им. Т. Сатылганова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, торжественное мероприятие открылось прологом, посвященном столетней истории системы образования страны.

"Уважаемые работники сферы образования!

Уважаемые учителя и преподаватели!

Прежде всего, искренне поздравляю вас с Днем работников образования.

Этот профессиональный праздник, объединяющий всех работников образовательных учреждений - от детских садов до вузов - в народе называют "Днем учителя". Говорят, что каждый, кто трудится в сфере образования, достоин почетного звания "Учитель".

Желаю крепкого здоровья учителям, которые формируют и воспитывают будущее поколение!

Дорогие соотечественники, как вы все знаете, в этом году мы торжественно отмечаем 100-летие образования Кара-Кыргызской автономной области. После образования автономной области, давшей начало нынешнему Кыргызскому государству, в декабре 1924 года решением Ревкома был создан Совет ученых. С этого дня и началась новая эра национального образования. В этом учреждении, реорганизованном в академический центр, начали издавать методические пособия и учебники "Алиппе", "Учебник для чтения по Алиппе", "Вводный курс географии", "Вводный курс геометрии", "Арифметические задачи", "Методология родного языка", "Методология математики".

С тех пор на местах начали открываться школы, созданы культурные центры, начата активная работа по организации кыргызского языка. Как свидетельствуют первые решения, направленные на развитие народного образования, можно заметить, что особый приоритет в то время уделялся национальному развитию.

Сначала были открыты 17 детских садов, 60 игровых площадок и 327 школ, в которых обучались более 20 тысяч человек. В 1924 году для школ было издано 28 тысяч экземпляров первых учебников на кыргызском языке, а через 3 года количество учебников увеличилось почти в 5 раз и достигло 130 тысяч экземпляров.

В 1925 году под руководством Константина Юдахина был открыт первый институт народного образования, впоследствии ставший педагогическим техникумом.

В начале 1930 года правительство установило новый этап в развитии народного образования и издало декрет о введении обязательного общего образования. После этого число школьников достигало 100 тысяч.

В 1932 году Совет Народных Комиссаров Кыргызской ССР принял постановление об открытии первого высшего учебного заведения - Фрунзенского педагогического института, в то время, когда успехи сопровождались проблемами, а вопрос подготовки учителей находился в сложном положении. Это высшее учебное заведение впоследствии стало материальной базой для организации Кыргызского государственного университета, Фрунзенского политехнического университета, института физического воспитания и женского педагогического института.

Так, на момент обретения Кыргызстаном автономии грамотными были лишь около 3 процентов нашего народа, в последующие 12 лет, или в 1936 году, когда была создана Кыргызская ССР, уровень грамотности населения составлял 58 процентов.

Из этих данных ясно видно, что наши отцы, основавшие государство, и их сподвижники проделали огромную работу по искоренению неграмотности нашего народа. Они твердо знали, что таких великих дел можно достичь только благодаря знаниям, и хорошо понимали, что с необразованным населением невозможно построить сильное государство.

Как видите, вклад наших отцов-основателей в становление системы образования Кыргызстана неоценим. Сегодня, когда мы отмечаем 100-летие системы образования, я чувствую себя обязанным кратко коснуться имен некоторых из этих отцов.

Один из них, Ишеналы Арабаев, обучавшийся в медресе в Оренбурге и продолживший образование в Уфе, написал первый учебник для школьников под названием "Кыргыз Алиппе". Именно с этой книги началось становление нашей системы государственного образования.

Труд нашего отца Ишеналы, который был ведущим наставником группы основателей кыргызской государственности и сыграл ключевую роль в формировании системы образования Кыргызстана, обязательно должен быть известен будущим поколениям.

Касым Тыныстанов, первый кыргызский профессор, стоявший в авангарде тех, кто заложил фундамент педагогических и образовательных основ национальных школ Кыргызстана. Как просветитель, лингвист, ученый, государственный и общественный деятель, он инициировал разработку новой грамматики кыргызского языка и сыграл ключевую роль в переводе кыргызской письменности на латиницу.

Период с момента образования Кара-Кыргызской автономной области до 1940-х годов можно охарактеризовать как эпоху стремительного развития системы образования в истории Кыргызстана. В эти годы важными достижениями стали не только борьба с неграмотностью, но и усилия по формированию кыргызской науки и системы образования, что принесло значительные результаты.

Наряду с выдающимися деятелями, как Ишеналы Арабаев и Касым Тыныстанов, необходимо упомянуть Токчоро Жолдошева, Сыдыка Карачева, Сатыбалды Нааматова, Шарипа Кокенова, Борубая Кененсариева и других, чьи заслуги внесли весомый вклад в развитие народного образования.

Дорогие соотечественники!

После Второй мировой войны экономика постепенно восстановилась, и особое внимание было уделено строительству новых школ и подготовке учителей. Развитие получило обязательное 7-летнее и 8-летнее образование.

С 1950 года значительно увеличилось количество высших и средних специальных учебных заведений, которые готовили сотни специалистов для различных отраслей экономики, культуры и образования.

В 1951 году был открыт Кыргызский государственный университет, в 1953 году - Кыргызский институт физкультуры, а в 1954 году - Фрунзенский политехнический институт. В этом же году была основана Академия наук, и наряду с ней были созданы 40 научных учреждений по всей республике. Эти события сыграли важную роль в образовательной, научной и культурной жизни страны.

К 1970-м годам уровень грамотности населения практически достиг 100%. Этот период ознаменовался дальнейшим развитием науки и образования в Кыргызской Республике. Были заложены основы подготовки квалифицированных специалистов, развития научной базы и перспективных исследований в различных областях.

Необходимо отметить значительный вклад таких выдающихся государственных деятелей, как Болот Юнусалиев, Таштанбек Тургунов, Абдылда Каниметов, Аскар Турсунов и Мукаш Базаркулов, в развитие системы образования в послевоенном Кыргызстане.

С обретением независимости Кыргызстана, несмотря на экономические трудности, в системе образования начались изменения. С 1990 года начали функционировать школы-гимназии, лицеи и колледжи, предлагающие углубленное обучение и профессиональную подготовку. Были открыты совместные образовательные учреждения, интегрированные в мировое образовательное сообщество.

Уважаемые современники!

Наша вековая национальная система образования сыграла ключевую роль в превращении Кыргызстана в грамотную и прогрессивную демократическую страну. Несмотря на трудности переходного периода, национальная система образования продолжает развиваться.

Кыргызский народ с древних времен проявлял способности к обучению и искусству. Это особенно важно подчеркнуть накануне празднования 100-летия системы образования. Продолжение традиций наших предков и передача их будущим поколениям - великая ценность. Необходимо подготовить научные труды, статьи и материалы в области вековой истории системы образования Кыргызстана, представить их общественности и распространить.

Что касается сегодняшних дней, государство предпринимает комплексные меры по совершенствованию системы образования.

Важные шаги были сделаны в цифровизации процессов - от поступления в детские сады до университетов, что снизило коррупционные риски и облегчило жизнь гражданам по всей стране.

Также государство поддерживает учителей: их заработная плата приравнена к средней по стране, что позволило сократить дефицит преподавателей в 3,5 раза. Ведется строительство школ, чтобы решить проблему нехватки учебных мест, и увеличено финансирование на образовательные нужды. Объем бюджета, выделенного на образование, увеличился с 36 до 65 миллиардов сомов.

Кыргызские школьники стали занимать лидирующие позиции на международных олимпиадах, что стало возможным благодаря стараниям и самоотдаче наших учителей. Кроме того, государство выделило 678 миллионов сомов на приобретение ноутбуков для педагогов, чтобы каждый был ими обеспечен.

Следует также отметить, что недавно ряд высших учебных заведений Кыргызстана вошли в престижные высшие учебные заведения мирового рейтинга.

Также реализуется программа "Алтын казык", направленная на перевод школьной системы на 12-летний формат, что требует активной поддержки учителей.

Особое внимание уделяется естественным и точным наукам. Обучение по ведущим зарубежным учебникам по физике, химии, биологии и английскому языку направлено на развитие качественного образования.

При этом необходимо пересмотреть программы и форматы подготовки учителей на педагогических факультетах и усилить контроль за подготовкой профессиональных педагогов.

Теперь новые учебные программы, новые методики, новые учебники – все будет разрабатываться экспертными группами и учеными с участием педагогов-практиков.

Нам необходимо рассматривать все это как основную часть системной стратегии развития, а не как случайные действия в сфере образования.

Все эти меры являются частью комплексной стратегии развития, направленной на то, чтобы образовательная система Кыргызстана соответствовала современным вызовам и оставалась наравне с ведущими мировыми стандартами. Мы верим, что такие шаги внесут существенный вклад в будущее экономическое и социальное развитие страны.

Дорогие учителя!

С незапамятных времен ваша профессия была основой цивилизации и двигателем прогресса. Сильные учителя - залог развития государства. Как говорил Нельсон Мандела: "Образование - это самое мощное оружие, которое вы можете использовать для изменения мира".

Знания и наука - основа успеха и процветания Кыргызстана. Благодаря вам мы сможем построить светлое будущее для нашей страны!

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником и 100-летием системы образования Кыргызской Республики. Пусть ваши труды, подобно плодородному дереву, приносят богатый урожай для нашей страны. Вместе с вами мы выведем систему образования Кыргызстана на новую высоту! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и творческих успехов!, - говорится в поздравлении президента.