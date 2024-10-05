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В Оше отмечают день города

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Сегодня, 5 октября, в рамках праздничных мероприятий к 3024-летию города проходит праздничная концертная программа для гостей и жителей города. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в парке имени Токтогула Сатылганова проведена праздничная концертная программа, организованная Ошским городским управлением культуры совместно с городскими музыкальными учебными заведениями и детским центром творчества "Келечек".

Помимо этого, на территории этнографического комплекса "Алымбек Датка" организованы театральные постановки творческих коллективов театров города, а также проводится выставка ремесленников и художников под названием "История и мировоззрение кыргызов".

Завершатся праздничные мероприятия на центральном стадионе имени А. Суюмбаева в 19:00 ч. культурно-массовым театрализованным представлением и концертной шоу-программой.


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URL: https://www.vb.kg/439996
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