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Философия Садыра Жапарова

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- Канат Кожоев
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Современный мир и современное общество (как отдельно взятое, так и в планетарном масштабе) требуют рационального объяснения и осмысления. Такую возможность дает философия. Она учит рациональности мышления, оказывая через логику влияние на мироощущение и сознание людей. Задач у философии много, но одна из важнейших – подготовить человека к новым вызовам времени.

Эту задачу сейчас и решает президент Жапаров.

Еще в Древней Греции и Древнем Риме мыслители рассматривали философию как часть механизма принятия решений на уровне государства. Философские учения становились основой многих обществ и даже целых цивилизаций. Из философии рождались идеологические течения, на волне которых появлялись политики и партии.

Учения древних и не очень древних философов, переосмысленные и переработанные в соответствии с новыми реалиями, лежат в основе развития каждого общества и каждой системы управления обществом. Кому-то из общественных лидеров лучше удается следовать важнейшим философским постулатам, кому-то – хуже. Но то, что получается в итоге, как раз и позволяет судить о лидере общества, государства как о политике и человеке.

Античный философ Сократ считал, что истинная мудрость заключается не в глубоких познаниях ("Я знаю, что ничего не знаю" - его любимое изречение), а в следовании своему внутреннему голосу, зову души и совести. Вот еще фразы, приписываемые Сократу: "Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя"; "Высшая мудрость – различать добро и зло".

Что мы знаем о Садыре Жапарове? Это тот самый человек, который натуральным образом по-сократовски "сдвинул себя". Как получилось, что он, вчерашний заключенный, за считанные дни поднялся до народного лидера? Только ли сочувствие к его тяжелой доле притянуло к нему кыргызстанцев? Не только и не столько. Садыр Жапаров показал себя обществу человеком, готовым и способным брать на себя ответственность практически за все, что происходит в стране. И ему поверили: тот, кто прошел через многие беды, страдания и трудности и не сломался, кто сумел вытащить себя из такого ада, в котором другой вряд ли выживет, - сможет вытащить и страну.

Умение различать добро и зло – это тоже про Жапарова. Вспомним хотя бы историю примирения бывших президентов: никто из предшественников Жапарова не нашел в себе силы "понять и простить" своих обидчиков и собрать их за одним дастарханом во имя мира, добра и милосердия.

Наиболее значимыми в философии другого античного мыслителя, Платона, являются представления об Идеях, Справедливости и Государстве. Главное для любого "начальника", по Платону, - править справедливо, исходя из принципов общего блага.

Едва придя к власти, Садыр Жапаров объявил, что она, власть, должна быть ответственной, прозрачной и подотчетной тем, кто наделил ее полномочиями. Именно с этой целью он возродил и законодательно закрепил Народный курултай: "В соответствии с Конституцией граждане имеют право участвовать в обсуждении и принятии законов, решений республиканского и местного значения. Курултай является необходимостью для обеспечения общенационального диалога в целях сплочения всех национальностей и этносов, составляющих народ Кыргызстана, для устойчивого развития кыргызского государства и общества". Это ли не проявление справедливости правителя и его желания общего блага?

В философском плане власть рассматривается не как способ личного доминирования, а как форма социальной службы. Правитель (кем бы он ни был – царем, ханом или президентом) – это не господин, а первый слуга народа, неустанно работающий для народного блага. Именно таким правителем Жапаров себя позиционирует, и именно так он себя ведет.

С давних времен мировые мыслители размышляли о так называемом утопическом социализме. Вплотную к нему подошли Сен-Симон, Фурье и Оуэн, полагавшие возможным преобразование общества на социалистических принципах, его справедливое и гармоничное устройство. Идея утопического социализма неоднократно подвергалась критике, и сам термин "утопический" говорит о том, как далек он от реальности.

Ближе к реальности термин "социализм" - философия и идеология, предполагающая общественную собственность на средства производства, из которой вытекают социальное равенство и социальная справедливость.

Какую общественную формацию строит Садыр Жапаров? Похоже, что тот самый социализм – государство, основанное на принципах справедливости, равенства всех граждан перед законом и возможности для каждого самореализоваться в соответствии со способностями и желаниями. Модернизация всей системы исполнительной власти, беспощадная борьба с коррупцией, новая экономическая политика, цифровизация всех государственных услуг – и все это на фоне масштабного строительства энергетических и соцобъектов, повышения зарплат и пенсий, медленного, но верного роста экономических показателей… Национализация, конфискация и возвращение государству незаконно приватизированных земель и предприятий… Все это и есть, по сути, социалистическая философия.

Современная философия призывает: "Никаких революций!" У философов новейшего времени вызывает скепсис идея революции как производства свободы, справедливости и цивилизационного развития. И философия Садыра Жапарова вполне вписывается в эту концепцию. При нем завершилась в Кыргызстане эпоха революций (которые фактически были лишь государственными переворотами). Осознавая все негативные последствия, которые несет за собой всякий разрушительный переворот, и взяв курс на стабильность и поступательное развитие, президент сделал все, чтобы снять все поводы и предпосылки для новой "революции".

Жапаров пришел к президентству с намерением не просто возродить Кыргызстан, но создать принципиально новое государство. Соответствующее современным мировым требованиям и способное противостоять современным вызовам. Эту цель он провозгласил еще в 2022 году: "Обновленная Кыргызская Республика должна стать страной истинно свободных граждан, гордящихся своим прошлым, удовлетворенных настоящим и оптимистично смотрящих в будущее". Стремление подвести прочный фундамент под строящееся "здание" для новых поколений перекликается с идеями континуальности и прогресса, высказанными Гегелем.

Для построения нового Кыргызстана, по словам Садыра Жапарова, очень важны "нерушимое единство, взаимное доверие и искреннее уважение". И это – тоже неотъемлемая часть его философии.


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URL: https://www.vb.kg/439998
Теги:
президент, стратегия развития, Кыргызстан, независимое государство, Садыр Жапаров
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