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Марат Хуснуллин: Нелегальной миграции в России больше не будет

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Нелегальной миграции в России больше не будет, надо это четко понимать. Об этом заявил после окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии о торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшей в Душанбе, вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Нелегальной миграции нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально", - сказал российский чиновник.

По словам Хуснуллина России и Таджикистану надо сделать подрабочую группу. "Это нужно для того, чтобы мы понимали, кто приезжает, как приезжает, чтобы мы оказывали содействие", - отметил Хуснуллин.

В свою очередь премьер-министр правительства Таджикистана Кохир Расулзода сказал, что в Душанбе обеспокоены "тенденцией повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля России". По его словам, "увеличиваются факты, запрета на въезд и депортация граждан Таджикистана под широкой и расплывчатой формулировкой "обеспечение безопасности".

При этом, по его словам, наблюдается тенденция увеличения запросов российских работодателей для направления таджикских трудовых ресурсов в РФ.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/440001
Теги:
миграция, Россия
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