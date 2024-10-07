Погода
$ 84.63 - 85.10
€ 92.30 - 93.30

Более 10 тысяч граждан КР получили беспроцентные кредиты на 7,6 млрд сомов

198  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По данным Минфина КР, в рамках проекта "Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий" выданы беспроцентные кредиты на 7 миллиардов 615 миллионов 619 тысяч сомов. Кредиты получили 10 тысяч 607 предпринимателей.

Как отмечается, по 1-ой категории (до 1 млн. сомов) получили 9 тысяч 113 предпринимателя на общую сумму 5 млрд. 304 млн. 373 тысяч 916 сомов.

По 2-ой категории (до 3 млн. сомов) получили 1 тысяча 494 предпринимателя на общую сумму 2 млрд. 311 млн. 246 тысяч сомов.

Проект реализуется по всей территории Кыргызской Республики до июля 2027 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440002
Теги:
кредит, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  