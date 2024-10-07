Более 10 тысяч граждан КР получили беспроцентные кредиты на 7,6 млрд сомов

По данным Минфина КР, в рамках проекта "Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий" выданы беспроцентные кредиты на 7 миллиардов 615 миллионов 619 тысяч сомов. Кредиты получили 10 тысяч 607 предпринимателей.

Как отмечается, по 1-ой категории (до 1 млн. сомов) получили 9 тысяч 113 предпринимателя на общую сумму 5 млрд. 304 млн. 373 тысяч 916 сомов.

По 2-ой категории (до 3 млн. сомов) получили 1 тысяча 494 предпринимателя на общую сумму 2 млрд. 311 млн. 246 тысяч сомов.

Проект реализуется по всей территории Кыргызской Республики до июля 2027 года.