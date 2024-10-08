Как стремление к инновационным решениям открыло Чолпон двери в Big Tech

В мире, где технологические тренды меняются с невероятной скоростью и формируют будущее уже сегодня, особенно важны способность к адаптации и стремление к непрерывному обучению. Мы рады представить вам Чолпон - вдохновляющую фронтенд-разработчицу, чей путь в IT-индустрии отражает самые современные тенденции и разработки. Ее страсть к технологиям и новаторский подход помогли ей занять место в ведущей Big Tech компании, где она вносит свой вклад в развитие передовых технологий и улучшение пользовательского опыта.

Здравствуйте, Чолпон. Спасибо, что согласились на интервью. Можете рассказать немного о себе и что вдохновило Вас строить карьеру в IT?

Здравствуйте! Я родилась в небольшом городе Кербен, Аксыйского района, в семье милиционера и врача. Мой интерес к технологиям начал формироваться еще в школьные годы. В 2017 году я участвовала в программе FLEX и получила возможность учиться в США, что расширило мой кругозор. Вернувшись, я поступила в КРСУ и начала стажироваться в международных организациях. Постепенно я осознала, что мне больше всего нравится создавать решения, оптимизирующие процессы в крупных организациях, и именно сфера IT открывала для этого наибольшие возможности. Чтобы лучше узнать как все устроено в IT-компаниях, я сперва подавала на вакансии проектного менеджера, и в 2021 году меня приняли на работу в компанию Mad Devs в Бишкеке.

Как ваш опыт работы в Mad Devs способствовал Вашему профессиональному росту и какие проекты Вы считаете особенно важными для Вашей карьеры?

В Mad Devs я работала над образовательным проектом для университетов Вьетнама. Мы разрабатывали платформу на базе Open edX, которая позволяла студентам учиться удалённо. В рамках проекта я координировала работу между нашими инженерами и менеджерами из Вьетнама, обеспечивая своевременный запуск платформы. Проект был успешно реализован, и уже в мае 2021 года обучение на платформе начали обучаться 100 студентов.

Что побудило вас продолжить обучение в США и как это повлияло на Вашу карьеру в IT?

Стремясь углубить знания в области IT-менеджмента и освоить новые технологии, я решила продолжить обучение. Я выбрала Northeastern University в Кремниевой долине, который предложил наиболее подходящую программу для моих целей. Обучение там позволило мне расширить профессиональные навыки и получить ценный опыт в центре технологических инноваций.

Что привело Вас в сферу front-end разработки и какие аспекты этой работы Вас наиболее вдохновляют?

Я начала самостоятельно изучать программирование и создание веб-сайтов, что привело меня к фронтенд-разработке. Меня вдохновляет возможность создавать пользовательские интерфейсы, которые напрямую влияют на опыт пользователей. Фронтенд объединяет кодинг и тесное взаимодействие с дизайнерами, менеджерами продукта и backend-инженерами, что делает работу динамичной и креативной.

Можете рассказать о значимых проектах, в которых Вы участвовали? Какие сложные технические задачи Вам удалось решить, и как Ваш подход оказался эффективным и повлиял на бизнес?

Одним из ключевых проектов была разработка функции 3D-визуализации. Мы создали возможность для клиентов виртуально "примерить" мебель у себя дома через телефон, что значительно улучшило пользовательский опыт. Одной из сложных технических задач было создание многоразовых 3D-компонентов для различных брендов компании. Я предложила разработать универсальные компоненты, которые можно адаптировать под разные бренды. Это позволило значительно сократить время на разработку и интеграцию новых 3D-функций, сохраняя единые стандарты качества и дизайна. В результате наше решение уменьшило необходимость посещения магазинов, сократило количество возвратов и существенно увеличило конверсию пользователей, что напрямую способствовало росту продаж и повышению удовлетворённости клиентов.

Как проходил процесс отбора в Big Tech и какие навыки являются ключевыми для успешного прохождения отбора?

В Docusign процесс отбора кандидатов является интенсивным и состоит из четырёх этапов. Сначала проводится интервью с HR, где оцениваются профессиональные цели кандидата и его соответствие корпоративной культуре компании. Затем следуют технические собеседования с нашим старшим разработчиком и ведущим специалистом, где проверяются знания в системном дизайне, JavaScript, Node.js и React. Финальный этап включает интервью с менеджером, где особое внимание уделяется soft skills, таким как умение работать в команде и коммуникационные навыки.

В крупных компаниях особенно ценят специалистов, способных не только хорошо решать сложные технические задачи, но и быть инициативными командными игроками, активно поддерживая коллег в достижении общих целей.

Какие технологии и инструменты Вы используете в работе и как они помогают в реализации проектов?

В своей работе я активно использую такие технологии, как JavaScript, TypeScript и React, которые помогают мне эффективно разрабатывать и поддерживать интерфейсы, ориентированные на пользователя. Например, используя React я создаю компоненты, которые улучшают процессы подписки и регистрации, делая их более интуитивными и удобными для пользователей. Использование TypeScript обеспечивает надежность и масштабируемость кода за счет строгой типизации, что особенно важно при работе с большими проектами. JavaScript, в свою очередь, предоставляет гибкость для создания интерактивных элементов пользовательского интерфейса, что позволяет улучшать пользовательский опыт.

Какие профессиональные цели Вы ставите перед собой и в каких направлениях хотите развивать свои навыки?

В стремительно развивающемся мире технологий разработчикам особенно важно постоянно заниматься саморазвитием, участвуя в более масштабных проектах. Одной из моих ключевых целей является углубление знаний в области создания высоконагруженных веб-приложений и совершенствование пользовательского опыта с помощью современных ИИ-технологий.

В будущем я планирую запустить собственный стартап. Идея заключается в создании онлайн-платформы, где пользователи смогут делиться знаниями, опытом и поддерживать друг друга в процессе обучения и профессионального роста. Я намерена использовать свой накопленный опыт для разработки эффективных решений, которые помогут людям быстрее достигать своих целей.

И к заключению нашего интервью, что посоветовали бы нашим читателям, которые хотели бы попасть на работу в большие IT-компании?

Я бы посоветовала никогда не переставать учиться и быть открытыми к новым возможностям. Важно постоянно совершенствовать не только свои технические навыки, но и такие важные качества, как командная работа, умение эффективно общаться и быстро адаптироваться к изменениям. Не бойтесь брать на себя сложные проекты и выходить за пределы привычного - это помогает расти как профессионально, так и личностно. Используйте такие платформы, как LeetCode и HackerRank, чтобы развивать алгоритмическое мышление и готовиться к техническим собеседованиям, а также проходите самостоятельные онлайн-курсы на платформах вроде Udemy или edX для расширения своих знаний.

Также рекомендую активно участвовать в профессиональных сообществах, хакатонах и конференциях. Это не только расширяет ваш кругозор, но и помогает завести полезные знакомства в индустрии. Присоединяйтесь к открытым проектам, участвуйте в разработке на GitHub - это отличный способ заявить о себе и получить реальный опыт. Помните, что крупные IT-компании ценят не только ваши знания, но и вашу страсть к технологиям, инициативность и способность решать проблемы.

И самое главное - верьте в себя и свои способности. Путь может быть нелёгким, но упорство и целеустремлённость обязательно приведут к успеху.