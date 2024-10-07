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В Джалал-Абадской области планируют строительство нового аэропорта

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 октября, поздравил работников гражданской авиации страны с их профессиональным праздником, отметив важную роль авиационной отрасли для развития государства. Пресс-служба главы государства опубликовала текст его поздравления.

"Уважаемые ветераны и работники гражданской авиации!

"Уважаемые ветераны и работники гражданской авиации!

Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Гражданская авиация – важнейшая часть нашего развития, играющая ключевую роль в экономических, культурных и социальных процессах. Поскольку Кыргызстан является горной страной и не имеет выхода к морю, авиация становится критически важным средством связи как внутри страны, так и с другими государствами.

Сотрудники этой значимой отрасли прилагают все усилия для обеспечения соответствия кыргызской авиации международным стандартам безопасности и качества.

Радостной новостью стало успешное прохождение аудита Государственным агентством гражданской авиации Международной организацией гражданской авиации по авиационной безопасности и упрощению формальностей в августе текущего года. Это подтверждает, что гражданская авиация Кыргызской Республики соответствует всем международным стандартам и требованиям.

В рамках Национальной программы развития Кыргызстана, на сегодняшний день за счет собственных средств Международного аэропорта "Манас" проведена реконструкция региональных аэропортов "Каракол", "Казарман", "Кербен", "Талас" и "Нарын". В ближайшее время планируется возобновление полетов в эти аэропорты. Парк воздушных судов также пополняется и обновляется новыми самолетами.

Кроме того, рассматривается возможность строительства нового международного аэропорта в Джалал-Абадской области.

В последние годы были налажены воздушные сообщения с Кувейтом, Южной Кореей, Азербайджаном и Саудовской Аравией, что привело к ежегодному росту пассажиропотока. Эти достижения свидетельствуют о том, что наша страна активно укрепляет международные связи и сотрудничество. С гордостью отмечаю, что Международный аэропорт "Манас" достиг значительных успехов. Если в 2019 году чистая прибыль аэропорта составляла 2 млрд 108 млн сомов, то в 2023 году она выросла до 6 млрд сомов, что обеспечило темп роста на 52%.

Убежден, что эти успешные шаги в развитии авиационной отрасли нашей страны постепенно создадут ещё более благоприятные условия для благополучия нашего народа.

Уважаемые соотечественники! Все вышеупомянутые достижения - это значительные успехи, которыми мы можем с гордостью отметить более чем 90-летнюю историю кыргызской авиации. В этой связи хочу выразить искреннюю благодарность сотрудникам и ветеранам гражданской авиации, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие нашей страны.

Уважаемые авиаторы!

Примите ещё раз мои искренние поздравления с профессиональным праздником! Уверен, что авиационная отрасль нашей страны будет продолжать развиваться и процветать, обеспечивая безопасные и комфортные полеты для граждан и гостей, внося значительный вклад в экономическое и социальное развитие страны.

Пусть ваши ответственные усилия, направленные на поддержание связей нашего народа через воздушное пространство, всегда будут сопровождаться успехами! Пусть наши небеса будут ясными, а авиация - надежной и процветающей!", - говорится в поздравлении президента.


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URL: https://www.vb.kg/440007
Теги:
авиация, аэропорт, Джалал-Абадская область, президент, строительство, Кыргызстан, самолеты, поздравление, Садыр Жапаров
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