Погода
$ 84.82 - 85.30
€ 92.30 - 93.30

Фильм "Рай под ногами матерей": Человечность, понятная на всех языках

220  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В марте этого года кыргызстанская драма "Рай - под ногами матери" (Бейиш - эненин таманында) режиссера Руслана Акуна вышла в широкий прокат. Вначале фильм был представлен зрителям Кыргызстана, а затем был показан в России, Казахстане и Узбекистане.

Фильм "Рай под ногами матерей" был удостоен Гран-при XIII-го Московского международного кинофестиваля "Будем жить", и стал лауреатом премии за "Лучшую операторскую работу". В августе картина была уже выдвинута на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

В центре повествования – история особенного человека Адиля, чье ментальное развитие осталось на уровне ребенка. Чтобы его мама попала в рай, он отправляется с ней пешком в Мекку.

Зрители встретили этот фильм неоднозначно: мнения были разнообразными, от восторженных до критических. Однако есть фильмы, к которым идёшь с определённым настроем, понимая, что это не просто развлекательное кино, которое забудешь через пару дней, а глубокая, эмоциональная работа, оставляющая след в душе. Фильм Руслана Акуна как раз относится к таким, он может кому-то нравиться либо нет, но то, что он заставляет задуматься – это факт.

В этом фильме особенно выделяется работа актера Эмиля Эсеналиева, сыгравшего Адиля с особенностями ментального здоровья. У зрителей он обычно ассоциируется с комедийными ролями, но на этот раз он удивил своей серьёзной и глубокой игрой. Его персонаж, переживающий ментальные трудности, воплощён с такой тонкостью и пониманием, что это разрушает все стереотипы в отношении него. Сопереживать ему помогает Анаркуль Назаркулова, исполнившая роль матери и которая удивительно гармонично передаёт истинную силу и боль женщины, всю жизнь заботящейся о своём сыне. В её образе прекрасно отражаются как материнская любовь, так и тяжесть ноши, которую она несёт.

Фильм затрагивает крайне важную и часто недооценённую тему - отношение общества к людям с инвалидностью. В современном мире, где толерантность и инклюзивность становятся всё более значимыми, продолжают существовать стереотипы и предвзятости, с которыми сталкиваются люди с особыми потребностями. "Рай под ногами матерей" даёт пищу для размышлений на эту тему и поэтому такие фильмы крайне важны, чтобы общественность больше обращало внимание на проблему людей с инвалидностью, а самое главное, знало, с какими трудностями им приходится сталкиваться.

Одним из самых запоминающихся моментов фильма является кульминация, когда мать раскрывает своему сыну важную семейную тайну. Это не просто поворот сюжета, а глубокая эмоциональная развязка, демонстрирующая, насколько сложно скрывать внутренние страдания и жертвы, на которые идут родители ради своих детей. Этот момент стал своего рода катарсисом, который оставляет зрителей с ощущением важности открытости и честности в семейных отношениях.

Также заслуживает особого внимания тот факт, что события снимались не в одной локации, а в различных городах и странах. Эта географическая и культурная масштабность придаёт фильму дополнительную универсальность, делая его понятным и близким всем зрителям из разных уголков мира. Несмотря на различия в культурах, менталитетах и языках, нас всех объединяют простые общечеловеческие ценности, такие как любовь, забота, сострадание и стремление к счастью.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440016
Теги:
кино, премия, Россия, СНГ, Центральная Азия, Кыргызстан, Оскар
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  