Марат Иманкулов: Сегодня мир находится в гораздо более опасной ситуации

В современном мире нарастают новые вызовы и биологические угрозы. В этой связи Кыргызстану необходима тесная координация и конструктивное взаимодействие по вопросам биобезопасности, как на двустороннем уровне со стратегическими партнерами, так и в рамках международных и региональных форматов, заявил секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов на круглом столе "Глобальные биологические угрозы: возможности Кыргызстана по обеспечению национальной и региональной биобезопасности".

По его словам, в настоящее время имеет место чрезвычайно высокая степень напряженности в мире и опасность распространения как ранее известных, так и новых вызовов и угроз.

"Нынешняя ситуация осложняется еще и тем, что обладающие крупнейшими запасами ядерного оружия и технологиями в области оружия массового уничтожения страны – Россия и США – каждая в своих интересах начали обновлять ядерные доктрины и документы о применении стратегических вооружений. Если рассматривать возможность применения такого оружия одной из сторон, становится очевидным, что даже во времена "холодной войны" весь мир находился в куда более безопасной ситуации, чем сейчас. Сегодня практически невозможно предсказать даже минимальные последствия резкой разбалансировки международной стабильности, но они, безусловно, будут масштабными и губительными. Поэтому в целях защиты своих граждан и обеспечения национальной и региональной безопасности компетентные органы и высшее руководство стран ЦА не должны игнорировать такие тревожные сигналы", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Эксперт обратил внимание на то, что проблема применения оружия массового поражения и неизбирательного действия затрагивает, в том числе, и вопросы обеспечения биологической безопасности, тем более с учетом участившихся заявлений ученых и политиков об ожидаемых в ближайшее время новых смертельно опасных пандемиях.

"Согласно некоторым оценкам, пандемия Covid-19 унесла жизни 17 млн человек. При этом многие авторитетные эксперты считают, что усилий Всемирной организации здравоохранения не хватило для предотвращения распространения коронавируса – она действовала не оперативно, как оказалось, не обладала необходимыми ресурсами, и по факту не оправдала возложенных на неё ожиданий. Это говорит о необходимости реформирования ВОЗ. Организация должна стать эффективной и не ангажированной", - отметил спикер.

Кроме того, продолжил Иманкулов, имели место очевидные политические решения, принимаемые в пользу отдельных стран. В частности, это касалось фармацевтической сферы и аккредитации вакцин. Однако, в последнее время все чаще возникают скандалы вокруг западных фармацевтических гигантов, разработки которых в период пандемии ВОЗ рекомендовала к применению.

"Ради колоссальной прибыли многие из фармацевтических компаний в период пандемии шли на различные подтасовки данных и сделки с лицами, принимающими политические решения, навязывая населению вакцины и препараты, не просто непрошедшие полноценных испытаний и исследований, но и опасные для жизни и здоровья людей.

Кроме того, сегодня в разных регионах мира, включая ЦА, периодически происходят вспышки неизвестных или уже давно забытых заболеваний, как среди людей, так и среди домашних и диких животных: "Например, украинские информационные агентства сообщают, что в последнее время в разных областях Украины медиками все чаще фиксируются случаи заболевания людей лихорадкой западного Нила, вакцину от которой до сих пор не разработали. Все более очевидной становится проблема распространения обезьяньей оспы. По всему миру сейчас одновременно распространяется сразу несколько различных разновидностей этого вируса. По данным ВОЗ, вакцинация в данном случае является лишь частью ответных мер. Сдерживание распространения инфекции и предупреждение эпидемии потребует дополнительных усилий.

Такая оценка обстановки подтверждается нашими партнерами и союзниками. При этом есть четкое понимание, что определенные силы имеют намерение использовать научные достижения в области микробиологии отнюдь не во благо человечества. В этой связи в последнее время вопросы обеспечения биологической безопасности заняли прочную позицию в повестке встреч секретарей Советов безопасности в формате ЦА, ШОС, СНГ, ОТГ, а также ОДКБ, по линии которой уже порядка трех лет действует Координационный совет по биобезопасности", - подчеркнул секретарь Совета безопасности.

Он напомнил, что на двустороннем уровне в этом направлении ведется перспективная работа с Россией, которая обладает необходимыми ресурсами и серьезным опытом в данной сфере. Так, 12 октября прошлого года в Бишкеке между кабмином КР и правительством РФ был подписан Меморандум о взаимопонимании в вопросах обеспечения биологической безопасности. Документ опирается на международную нормативно-правовую базу. В нем подчеркнута необходимость постоянных совместных действий в области обеспечения и укрепления биологической безопасности двух стран. Особо отмечается, что стороны не намерены использовать территории своих государств и предоставлять их для использования третьими странами в целях осуществления деятельности, направленной против интересов друг друга.

"Поскольку Кыргызстану в целях обеспечения собственной биобезопасности необходимы современные биолаборатории гражданского назначения – не связанные с разработкой биологического оружия, в 2023 году между Кабмином КР и правительством РФ было подписано и ратифицировано соглашение о строительстве и функционировании на территории нашей республики совместного Научного центра исследований инфекционных заболеваний, на базе которого и будет построена такая лаборатория. Данный проект профинансирует российская сторона", - сообщил М. Иманкулов.

Он еще раз подчеркнул, что на государственном уровне принимаются меры реагирования на вызовы и угрозы в сфере биологической безопасности. И разработка законодательства по обеспечению биобезопасности в Кыргызстане является частью этой работы. Ведется работа и на межгосударственном уровне, т.к. для эффективной реализации политики в сфере биобезопасности необходима тесная координация и конструктивное взаимодействие, в том числе в формате многосторонних площадок, таких как СНГ, ШОС, ОДКБ и другие.

Что касается Обращения общественности, относительно юридической денонсации соглашения с Канадой по строительству биолаборатории от 2008 года, то этот вопрос, по словам М. Иманкулова, обсуждается профильными госструктурами.

"Я думаю, что здесь не должно быть проблем. В документе обозначено, что в случае, если одна из сторон хочет выйти из соглашения, то она должна направить второй стороне соответствующее уведомление, которое автоматически вступает в силу через 90 дней", - добавил он.

Круглый стол был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".