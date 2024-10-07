Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Россию (состав делегации)

Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 октября, с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По ее данным, в составе официальной делегации Кыргызской Республики:
- первый заместитель председателя кабинета министров, национальный координатор Кыргызстана по делам СНГ Адылбек Касымалиев;
- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
- чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Российской Федерации Кубанычбек Боконтаев;
– директор Национального агентства по инвестициям при президенте Талантбек Иманов;
– полномочный представитель Кыргызстана в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств Улукбек Кармышаков.
Напомним, что в ходе предстоящего заседания СГГ СНГ будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств – участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.