Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Россию (состав делегации)

Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 октября, с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в составе официальной делегации Кыргызской Республики:

- первый заместитель председателя кабинета министров, национальный координатор Кыргызстана по делам СНГ Адылбек Касымалиев;

- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

- чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Российской Федерации Кубанычбек Боконтаев;

– директор Национального агентства по инвестициям при президенте Талантбек Иманов;

– полномочный представитель Кыргызстана в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств Улукбек Кармышаков.

Напомним, что в ходе предстоящего заседания СГГ СНГ будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств – участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.