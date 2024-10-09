В 2024 году в Кыргызстане создано 10 МТС

Во исполнение распоряжения Правительства Кыргызской Республики от "О создании организаций по оказанию агротехнических услуг (МТС) в регионах республики" Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР совместно с полномочными представителями Президента Кыргызской Республики в областях, районными государственными администрациями и органами местного самоуправления были разработаны планы поэтапного создания организаций по оказанию механизированных агротехнических услуг в каждом районе республики на 2016-2020 и последующие годы.

Министерством было поручено Департаменту кооперации, механизации и инновационных технологий сельского хозяйства и районным управлениям аграрного развития уточнить количество созданных МТС в каждом районе и сколько их планируется создать в 2024 году и последующие годы.

В 2024 году по уточненным данным в регионах в создано 10 организации по оказанию агротехнических механизированных услуг, из них 2 муниципальные, 8 частные.

Всего с принятия вышеназванного распоряжения созданы 152 МТС, из них муниципальные 55, частные 97, общий парк сельхозмашин у которых насчитывает свыше 3000 ед. различной сельхозтехники. Кроме этого в 2024 году регионах республики планируется создание 20 МТС.