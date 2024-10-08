В Ала-Букинском районе выявлены факты коррупции в отделе образования

Прокуратура Джалал-Абадской области выявила коррупционную схему в отделе образования Ала-Букинского района. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, сотрудники отдела, злоупотребляя служебными полномочиями, организовали незаконный сбор денежных средств с руководителей школ и детских садов.

"Такие действия были предприняты для сокрытия нарушений и улучшения результатов проверок, проводимых контролирующими органами, в том числе Счетной палатой. Работники отдела использовали запугивание и угрозы для давления на руководителей образовательных учреждений.

По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье 336 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (коррупция). Материалы переданы в УГКНБ Джалал-Абадской области для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении прокуратуры.