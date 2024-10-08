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В село Лесное выявлен факт незаконной вырубки деревьев

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На основании полученной оперативной информации о производстве незаконной вырубки деревьев на въезде в село Лесное инспекторы по региональному управлению по городу Бишкек и Аламудунскому району Службы экологического и технического надзора Минприроды КР провели выездную проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в результате проверки было установлено что без специального разрешения незаконно вырублены 21 дерево разных типов диаметром от 10 до 90 сантиметров. Согласно постановлению правительства КР №224 от 3-мая 2013 года к правонарушителю гражданину Ш.Ш. наложены штрафные санкции на сумму 180 566,48 сомов.

Указанные штрафы были добровольно выплачены в государственную казну.


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URL: https://www.vb.kg/440025
Теги:
Минприродресурсов, Чуйская область, штраф, вырубка деревьев
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