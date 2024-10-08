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В Бишкеке задержан представитель ОФ за распространение наркотиков

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В Бишкеке задержан представитель общественного фонда за распространение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, задержан гражданин А.Д., 1990 года рождения, который является заместителем куратора по Первомайскому району одного из общественных фондов. Спецоперацию провели сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, направленную на ликвидацию канала сбыта наркотических средств в Чуйской области и городе Бишкек.

Факт был зарегистрирован в ОВД Сокулукского района, и возбуждено уголовное дело по статье 283 УК КР. В ходе проверочных мероприятий установлено, что задержанный на протяжении длительного времени занимается распространением наркотиков и наладил поставки из Токтогульского района Джалал-Абадской области в Чуйскую область.

Во время оперативно-розыскных мероприятий на пересечении улиц Донецкая и Карла Маркса в Бишкеке у А.Д. были обнаружены и изъяты два спичечных коробка с веществами, имеющими специфический запах.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются смолой каннабиса (гашиш) весом 23,81 грамма. Гражданин А.Д. помещён в изолятор временного содержания.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному наркопреступлению.


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URL: https://www.vb.kg/440027
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, наркотики, Чуйская область, Бишкек, общественный фонд, МВД
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