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В соглашении о передаче РУз пансионатов не оказалось упоминания об аренде

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Минюст Кыргызстана опубликовал текст соглашения о передаче Узбекистану четырех пансионатов на озере Иссык-Куль. В документе не обнаружено упоминание об аренде на 49 лет, пишет "Фергана".

"Мы провели переговоры с узбекской стороной и пришли к соглашению, что передадим объекты в аренду на 49 лет, а они их модернизируют до уровня четырех-пятизвездочных отелей: выплатить им предъявленную сумму у нас возможности нет", - рассказал Жапаров в августе 2023 года – спустя месяц после подписания соглашения.

Судя по тексту документа, пансионаты Узбекистану подарены, а не отданы в долгосрочное пользование. Узбекская сторона оформит права собственности на них, а получившие объекты узбекские организации вправе отчуждать их третьим лицам.

"При этом, Кыргызская сторона пользуется преимущественным перед третьими лицами правом приобретения объектов по их рыночной стоимости, оцениваемой международно-признанными независимыми оценочными организациями", - говорится в статье 4 соглашения.

Отметим, что документ был составлен на русском языке, стороны подписали его в Ташкенте 18 июля текущего года.

В Государственном агентстве по управлению государственным имуществом (ГАУГИ) Кыргызстана также заявляли, что пансионаты "Золотые пески", "Дилором", "Рахат" и недостроенный объект "Бустон" переданы узбекской стороне в долгосрочное пользование на 49 лет.

Правительство Кыргызстана утвердило соглашение 23 сентября, президент Узбекистана ратифицировал документ 2 октября.


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URL: https://www.vb.kg/440029
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, пансионат
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