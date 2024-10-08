США хотят участвовать в строительстве АЭС в Казахстане

Старший вице-президент торговой палаты США Хуш Чокси, отвечая на вопросы журналистов в Алматы в рамках визита бизнес-делегации в Казахстан, заявил о желании Соединённых Штатов участвовать в строительстве атомной электростанции в стране.

"США обладают лучшими технологиями, когда речь идёт об АЭС. И мы надеемся, что будет проведён открытый тендер, который позволит американским компаниям тоже принять участие в нём", – отметил Чокси.

Накануне в Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства АЭС. По предварительным результатам, большинство граждан поддержало проект атомной станции, однако официальные результаты пока не объявлены.

Источник: informburo.kz