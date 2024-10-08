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Лабораторию "Аква Лаб" оштрафовали за нарушение закона "О рекламе"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР наложен штраф на лабораторию ОсОО "Аква Лаб" за нарушение Закона КР "О рекламе", сообщается на сайте ведомства.

Согласно поручению заместителя министра экономики и коммерции

КР был проведен мониторинг официального сайта ОсОО

"Аква Лаб". В результате был установлен факт нарушения Закона КР "О рекламе", а именно требования по соблюдению использования государственного языка.

По результатам расcмотрения, ОсОО "Аква Лаб" привлечено к

ответственности в соответствии с Кодексом КР о

правонарушениях.


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URL: https://www.vb.kg/440032
Теги:
Госантимонополия, штраф, Кыргызстан
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