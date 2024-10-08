Лабораторию "Аква Лаб" оштрафовали за нарушение закона "О рекламе"

Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР наложен штраф на лабораторию ОсОО "Аква Лаб" за нарушение Закона КР "О рекламе", сообщается на сайте ведомства.
Согласно поручению заместителя министра экономики и коммерции
КР был проведен мониторинг официального сайта ОсОО
"Аква Лаб". В результате был установлен факт нарушения Закона КР "О рекламе", а именно требования по соблюдению использования государственного языка.
По результатам расcмотрения, ОсОО "Аква Лаб" привлечено к
ответственности в соответствии с Кодексом КР о
правонарушениях.