Лабораторию "Аква Лаб" оштрафовали за нарушение закона "О рекламе"

Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР наложен штраф на лабораторию ОсОО "Аква Лаб" за нарушение Закона КР "О рекламе", сообщается на сайте ведомства.

Согласно поручению заместителя министра экономики и коммерции

КР был проведен мониторинг официального сайта ОсОО

"Аква Лаб". В результате был установлен факт нарушения Закона КР "О рекламе", а именно требования по соблюдению использования государственного языка.

По результатам расcмотрения, ОсОО "Аква Лаб" привлечено к

ответственности в соответствии с Кодексом КР о

правонарушениях.