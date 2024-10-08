ГНС ответила на обращение Ассоциации нефтетрейдеров по маркировке топлива

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики относительно заявления Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана об отсрочке внедрения обязательной маркировки топлива в республике, сообщает следующее.

В соответствии с приказом Службы антимонопольного регулирования КР от 2 октября 2024 года, утверждена стоимость услуги по маркировке топлива, которая составляет 37 тыйынов за 1 литр.

На многочисленных встречах с бизнес-сообществом в рамках обсуждения проекта маркировки топлива было разъяснено, что стоимость топливного маркера согласовывается с уполномоченным органом каждые два года в соответствии с Порядком применения топливного маркера.

Важно отметить, что на данный момент импорт горюче-смазочных материалов осуществляется исключительно из стран ЕАЭС, и при этом не облагается таможенными пошлинами.

Внедрение системы маркировки топлива не влечет за собой повышение налоговых ставок или введение новых налогов. Основная цель этого новшества - обеспечение легального оборота ГСМ. Применение маркировки является обязательным при хранении, импорте и реализации топлива на территории республики, а для предотвращения лжепредпринимательства, акцизный налог на маркируемую продукцию уплачивается до подачи заявки на маркировку, в соответствии со статьей 339 Налогового кодекса.

Следует отметить, что проект постановления Кабинета Министров КР "О введении маркировки топлива" прошел этап общественного обсуждения на портале koomtalkuu.gov.kg, а также неоднократные совещания с ключевыми импортерами и производителями ГСМ, состоявшиеся в апреле этого года. Все поступившие предложения и замечания были полностью учтены при доработке проекта.

Также был проведен анализ регулятивного воздействия проекта с участием Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана.

Относительно допустимого отклонения фактического объема топлива в 2%, установленного Порядком маркировки, следует подчеркнуть, что данная норма обусловлена физическими свойствами топлива, такими как расширение и сжатие при изменении температуры.

Кроме того, специальные приборы для проверки наличия маркера оснащены документами оценки соответствия, а качество маркера подтверждено сертификатами международной компании независимой экспертизы "InterTek".

По предложению бизнес-сообщества в Договор на предоставление услуг по маркировке были включены финансовые санкции для оператора за несвоевременное выполнение обязательств.

Отметим, что технология маркировки топлива широко используется в более чем 20 странах мира и является достаточно простой, что исключает необходимость проведения пилотного проекта.

Для быстрой и эффективной технической и методологической поддержки всех производителей и импортеров ГСМ была создана группа в мессенджере.

Налоговая служба продолжает сотрудничество с бизнес-сообществом в процессе внедрения маркировки топлива и готова оперативно решать возникающие вопросы.