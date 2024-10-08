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В КР будут использовать спутниковые данные для оценки загрязнения воздуха

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 8 октября, Токийский медицинский университет и Ошский государственный университет провели совещание по проекту "Разработка системы оценки загрязнения воздуха на основе спутниковых данных и регионального моделирования переноса химических веществ и создание центра исследования загрязнения воздуха". Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По ее данным, соглашение подписали ректор ОшГУ Кудайберди Кожобеков и представитель Японского агентства международного сотрудничества Мицухиро Ушио.

В рамках проекта в ОшГУ будет создан исследовательский центр по изучению загрязнения воздуха (IRCAPS), который будет финансироваться Японией. В центре будут изучаться последствия загрязненного воздуха для здоровья. Также будет построен дата-центр и создана база данных.

Для оценки качества воздуха в Оше, Бишкеке и других регионах установят измерительные приборы как внутри, так и снаружи домов. Команды двух стран разработают стратегию, которая будет интегрирована в национальную систему контроля качества воздуха. Токийский медицинский университет проведет специальное обучение для сотрудников ошского университета.

В научный центр приедут ученые из Токио, которые будут сотрудничать с коллегами из ОшГУ до завершения проекта. На основе собранных данных будут подготовлены рекомендации для заинтересованных организаций. Кроме того, в ОшГУ откроется офис Японского агентства международного сотрудничества.

Проект рассчитан на пять лет и начнет полноценную работу с апреля 2025 года. Он реализуется совместно с Минздравом, Минприроды, Гидрометеослужбой, Международной высшей медицинской школой, мэрией Оша и другими партнерами. Ошский государственный университет является основной стороной реализации проекта.

Отметим, что в Кыргызстане доля сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных загрязнением воздуха, в 2019 году составила 18,6% от общего числа смертей; доля респираторных заболеваний, вызванных загрязнением воздуха, - 31,4%.


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URL: https://www.vb.kg/440034
Теги:
вуз, Ош, экология, Япония, Кыргызстан, здоровье, воздух в Бишкеке
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