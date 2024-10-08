В школах КР внедряют электронные дневники: что ждет родителей и учеников

Министерство образования и науки завершает доработку государственного электронного дневника для школ, который будет доступен с начала второй четверти текущего учебного года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, этот инструмент объединит управление учебным процессом, оценку качества образования и методические материалы, улучшая взаимодействие между школами, учениками и родителями.

Электронный дневник предлагает следующие преимущества:

Удобный доступ к информации: родители и ученики смогут в реальном времени отслеживать успеваемость и расписание уроков через мобильное приложение.

Прозрачность учебного процесса: уведомления об изменениях в расписании и успеваемости улучшат взаимодействие с учителями.

Интеграция с Google Classroom: упрощает доступ к образовательным ресурсам и домашним заданиям.

Автоматизация данных: формирование списков учеников и учителей на основе ПИН-номеров исключит ошибки и упростит работу школ.

Цифровизация учебно-методического комплекса: учителя смогут делиться материалами, редактировать программы и проводить тестирование.

Бесплатный доступ: электронный дневник будет доступен всем участникам образовательного процесса без оплаты, что обеспечит равные возможности для всех учеников.