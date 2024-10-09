Стало известно, почему спортсмены из РК не могут добиться больших успехов

Антикоррупционной службой Казахстана совместно с Министерством туризма и спорта проведен внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. Как заявили в ведомстве, результаты свидетельствуют о наличии системных коррупционных рисков, препятствующим развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене.

"Результаты свидетельствуют о наличии системных коррупционных рисков, препятствующим развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене. Только за последние шесть лет финансирование спортивной отрасли составило порядка Т1,4 трлн (2018 год – Т165 млрд, 2019 год – Т204 млрд, 2020 год – Т177 млрд, 2021 год – Т223 млрд, 2022 год – Т296 млрд, 2023 год – Т340 млрд). Запланировано выделение из бюджета еще Т1,3 трлн на текущий и предстоящие два года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, объем денежных "вливаний" в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья (Канада, Норвегия, Нидерланды), выделяемых на эти же цели.

В ведомстве также добавили, что Казахстан продолжает занимать низкие позиции в медальном зачете по олимпийским играм (2020 г. - 83 место (8 - бронза), 2022 г. - 0 медалей, 2024 г. - 43 место (1 - золото, 3 - серебро, 3 - бронза)) и Всемирном спортивном рейтинге (в 2014 г. - 25 место, 2018 г. - 47 место, 2023 г. - 42 место). Одной из причин в ведомстве назвали системные коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению госсредств.

Источник: ВЭС24