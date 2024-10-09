Погода
$ 85.21 - 85.60
€ 92.72 - 93.50

Нобелевскую премию по физике дали за работу над искусственным интеллектом

153  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нобелевский комитет назвал имена обладателей премии по физике. В 2024 году лауреатами стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон. Награду присудили за "фундаментальные открытия и изобретения, лежащие в основе машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей", пишет "Медуза".

Оба лауреата занимались статистической физикой, эта работа в конечном итоге и привела к созданию современных нейросетей, которые широко используются в сфере машинного зрения и других областях искусственного интеллекта.

В 2018 году Джеффри Хинтон вместе с Йошуа Бенжио и Янном Лекуном получил премию Тьюринга - самую престижную премию в информатике, которую вручает Ассоциация вычислительной техники. Награду им дали "за концептуальные и инженерные прорывы, сделавшие глубинные нейросети краеугольным компонентом в вычислительной технике".

Первыми лауреатами Нобелевских премий в 2024 году стали Виктор Эмброс и Гэри Равкун. Нобелевский комитет присудил им награду в области медицины и физиологии за открытие микроРНК.

9 октября нобелевскую неделю продолжит объявление лауреатов премии по химии. 10 октября назовут имя обладателя премии по литературе, 11 октября в Осло объявят лауреата премии мира, а 14 октября станет известно, кто в этом году получил премию по экономике памяти Альфреда Нобеля (ее учредил Банк Швеции в 1968 году).

Денежный эквивалент премии - 11 миллионов шведских крон - по текущему курсу составляет чуть более 1 миллиона долларов США.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440037
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  