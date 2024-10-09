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Рамзан Кадыров: Мигрантов задерживают без каких-либо церемоний

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Президент Чечни Рамзан Кадыров высказал свое мнение по поводу ужесточения миграционной политики в России

"Внимательно слежу за стремительно развивающейся в нашей стране ситуацией, связанной с ужесточением миграционной политики. Некоторые принимаемые меры, мягко говоря, разочаровывают. Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами.

Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причём в последнее время мероприятия эти проводятся очень жёстко.

Обсуждаемую проблему массовым выдворением граждан других стран не решить. Да и возникла эта проблема не по вине приезжих людей. Здесь корень в причине безалаберности тех, кто в свое время должен был заниматься находящимися в их компетенции вопросами и оперативно реагировать на любые обостряющиеся процессы. Вот только не было практически никакого контроля.

В любом случае, разжигая в обществе ненависть к мигрантам, мы ничего хорошего не добьемся, а, напротив, только усугубим ситуацию. Уж лучше хотя бы теперь наладить грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере. Но никак не подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран. Нужно устранить причины, а не заниматься их последствиями.

Поэтому призываю оставить эти средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса. Главное - понимать, что есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше. И это важно. Ладно, прогоним мы сегодняшних мигрантов посредством тотальной травли и чисток, но ведь завтра приедут другие уже из других государств, и кто даст гарантии, что они будут лучше?", - задался вопросом глава Чечни.


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URL: https://www.vb.kg/440038
Теги:
миграция, Россия, Чечня
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