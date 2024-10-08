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В Бишкеке согласовали дальнейшие шаги по продвижению проекта SWEEP

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев встретиля с официальной делегацией Азиатского банка развития (АБР), а также Агентством развития и инвестирования сообществ КР (АРИС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Основной целью встречи стало обсуждение подготовки и реализации проекта "Улучшение окружающей среды в сфере твердых отходов" (SWEEP).

С кыргызской стороны на встрече присутствовали заведующая отделом по обращению с отходами Асель Мурзобаева. а также Исполнительный директор АРИС – Марс Наспеков, заместитель Исполнительного директора - Асель Мамбеткулова и другие представители.

В состав делегации АБР вошли г-н Жен Ву, страновой директор Миссии постоянного представительства АБР в Кыргызстане, г-жа Хиёнг Хонг, главный специалист по городскому развитию, и ряд других экспертов.

В ходе встречи министр М. Машиев, отметил, что данный проект крайне важен для страны в условиях изменения климата и выразил готовность Министерства активно участвовать в реализации проекта, отметив его актуальность и значимость для экологической устойчивости страны. Исполнительный директор АРИС – М.Д. Наспеков, добавил, что необходимо определить ключевые шаги для подготовки проекта, чтобы обеспечить его успешное выполнение.

АРИС представил успешные наработки по управлению твердыми бытовыми отходами в рамках текущих проектов. Г-н Жен Ву подчеркнул заинтересованность АБР в поддержке проекта и сообщил о наличии различных механизмов финансирования, которые могут быть адаптированы к потребностям Кыргызстана.

По итогам встречи стороны согласовали дальнейшие шаги по продвижению проекта SWEEP, подчеркивая важность совместной работы для достижения устойчивых результатов в сфере управления отходами, что открывает новые горизонты для экологической инициативы в Кыргызстане. Ожидается, что проект принесет не только улучшение управления твердыми отходами, но и вклад в устойчивое развитие страны.


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URL: https://www.vb.kg/440040
Теги:
экология, Кыргызстан
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