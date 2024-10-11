Бакыт Торобаев посетил предприятие по производству картофеля фри

Бишкекский производитель замороженного картофеля фри планирует в ближайшее время экспортировать свою продукцию в Алматы. В настоящее время его производительность составляет 300 кг в час, в ближайшее время планируется удвоить мощности предприятия

Заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в ходе выездного совещания ознакомился с деятельностью и проблемами предприятия.

С 2022 года компания запустила линию по производству замороженного картофеля фри. Картофель в основном закупается у фермеров в Нарынской и Иссык-Кульской областях.

Оборудование для запуска производства было завезено из-за рубежа. Однако компания также сталкивается с трудностями из-за получения коммерческих кредитов с высокой процентной ставкой на приобретение дополнительного производственного оборудования. В ходе выездного совещания соответствующим ведомствам министерства даны поручения по проработке механизмов продления срока погашения кредита и снижения его процентной ставки.