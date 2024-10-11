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Бакыт Торобаев посетил предприятие по производству картофеля фри

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- Светлана Лаптева
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Бишкекский производитель замороженного картофеля фри планирует в ближайшее время экспортировать свою продукцию в Алматы. В настоящее время его производительность составляет 300 кг в час, в ближайшее время планируется удвоить мощности предприятия

Заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в ходе выездного совещания ознакомился с деятельностью и проблемами предприятия.

С 2022 года компания запустила линию по производству замороженного картофеля фри. Картофель в основном закупается у фермеров в Нарынской и Иссык-Кульской областях.

Оборудование для запуска производства было завезено из-за рубежа. Однако компания также сталкивается с трудностями из-за получения коммерческих кредитов с высокой процентной ставкой на приобретение дополнительного производственного оборудования. В ходе выездного совещания соответствующим ведомствам министерства даны поручения по проработке механизмов продления срока погашения кредита и снижения его процентной ставки.


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URL: https://www.vb.kg/440043
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