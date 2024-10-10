В форуме выпускников российских вузов принимают участие и кыргызстанцы

Лидеры движения выпускников российских и советских вузов собрались в Астане. На форум приехали также 10 человек из Кыргызстана

Мероприятие, организованное Россотрудничеством совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом, проходит 9 по 10 октября 2024 года.

В форуме принимают участие руководители и сотрудники образовательных организаций и организаций здравоохранения, представители органов государственной власти и государственных корпораций, активисты из числа выпускников российских вузов, а также руководители и члены ассоциаций выпускников из стран СНГ.

Исполнительный директор Ассоциации выпускников российских (советских) вузов Кыргызстана Эсен Салиев отметил, что на таких форумах встречаются как представители более старшего поколения, так и молодежь.

"Выпускники укрепляют деловые контакты, происходит преемственность поколений, находятся новые точки соприкосновения и пути дальнейшего сотрудничества.

Годы, проведенные в российских вузах, сблизили нас, представителей разных городов и стран. Само образование, полученное в России, стало для многих первым шагом в построении успешной карьеры. Многие выдающиеся предприниматели, лидеры банковской сферы, политические деятели получили именно советское, либо российское образование. Мне бы хотелось, чтобы на подобных форумах поднимался вопрос о сохранении, поддержание и развитии русского языка в странах ближнего зарубежья. Именно через русский язык строилось наше общение в студенческие годы, и сегодня русский язык остается языком фундаментальных знаний, науки и передовых технологий", - сказал он.

Особое внимание гости уделят сотрудничеству в области образования и здравоохранения, в том числе научно-образовательное сотрудничество, совместные научные исследования, развитие индустриально-образовательного партнерства, роль ассоциаций выпускников в развитии сотрудничества с Россией в сферах образования и здравоохранения в целях экономического развития.

Среди участников форума из Кыргызстана – лидеры национальной Ассоциации выпускников российских и советских вузов, ассоциаций выпускников Уральского и Сибирского федерального университетов, руководители ведущих национальных университетов и медицинских центров Кыргызстана. Участники получат возможность пройти курсы повышения квалификации "Менеджмент в системе высшего образования", "Менеджмент в сфере здравоохранения".