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Садыр Жапаров поздравил работников почтовой связи с праздником

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 9 октября, поздравил работников почтовой связи Кыргызской Республики с их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Уважаемые сотрудники почтовой службы, ветераны отрасли!

Уважаемые соотечественники!

Почтовая служба Кыргызской Республики прошла долгий путь длиной в 145 лет, охватывающий целую эпоху – от времен, когда письма писали на бумаге и отправляли телеграммы, до современных цифровых услуг и электронной коммерции. История почтовой службы начинается с периода Российской империи и СССР. Ровно 145 лет назад в нынешнем Бишкеке, тогдашнем Пишпеке, был открыт первый почтовый пункт.

С тех пор почтовая служба стала важным каналом связи между удаленными регионами и столицами, а также для передачи информации и доставки посылок. В советское время активно развивалась почтовая инфраструктура, открывались отделения на местах, что значительно улучшило доступ населения к почтовым услугам.

В годы независимости Кыргызстана, как и в других сферах, в почтовой службе начались значительные изменения. Кыргызстан стал полноправным членом Всемирного почтового союза, что позволило наладить международные почтовые связи с другими странами. Также было реализовано множество мероприятий по повышению качества почтовых услуг и расширению их спектра.

Уважаемые сотрудники почтовой службы!

Эта важная отрасль, пройдя такой долгий путь, сегодня достигла значительных результатов благодаря вашей неустанной деятельности, поддержанной новыми технологиями и автоматизированными процессами. Мы высоко ценим труд каждого из вас по приему, сортировке и доставке тысяч писем, посылок, а также оказанию финансовых услуг: выдаче наличных денежных средств, переводам, приему платежей и оплате услуг.

Также, хочу выразить благодарность нашим ветеранам, которые внесли значительный вклад в развитие почтовой службы страны и посвятили свою жизнь профессии. Сегодня почтовая служба – это не просто традиционные почтовые отделения, но и целая инфраструктура, которая успешно адаптируется к вызовам современных цифровых технологий, ускоряет обмен информацией по всему миру и способствует развитию экономики страны.

Прошлый год особенно порадовал тем, что открытое акционерное общество "Кыргыз почтасы" поднялось с 98-го на 29-е место в мировом рейтинге развития почты среди стран-членов Всемирного почтового союза. В настоящее время усилия открытого акционерного общества "Кыргыз почтасы" по реализации ряда международных проектов, направленных на расширение электронной коммерции, развитие логистических и банковских услуг, а также улучшение почтовых услуг в соответствии с потребностями цифрового мира, заслуживают поддержки.

Уважаемые работники почтовой отрасли!

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником и 30-летием отрасли. Пусть ваш труд – сложный и ответственный по оказанию почтовых услуг населению – сопровождают большие успехи. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия.

С праздником!", - говорится в сообщении президента.


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URL: https://www.vb.kg/440051
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