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Водитель BMW оштрафован на 35 тысяч сомов за дрифт и фальшивые номера

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- Назгуль Абдыразакова
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В Джалал-Абадской области задержали водителя автомобиля марки BMW, который был заснят на видео в социальных сетях во время дрифта на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, в результате ему был наложен штраф в размере 15 000 сомов, а его машина отправлена на штрафстоянку. За использование поддельных номеров водитель также оштрафован на 20 тыс. сомов.

ГУОБДД напоминает гражданам о необходимости сообщать о нарушениях ПДД на горячую линию 0777 102-102 для принятия соответствующих мер.


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URL: https://www.vb.kg/440052
Теги:
Джалал-Абадская область, ПДД, штраф, автомобили
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