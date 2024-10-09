Водитель BMW оштрафован на 35 тысяч сомов за дрифт и фальшивые номера

В Джалал-Абадской области задержали водителя автомобиля марки BMW, который был заснят на видео в социальных сетях во время дрифта на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, в результате ему был наложен штраф в размере 15 000 сомов, а его машина отправлена на штрафстоянку. За использование поддельных номеров водитель также оштрафован на 20 тыс. сомов.

ГУОБДД напоминает гражданам о необходимости сообщать о нарушениях ПДД на горячую линию 0777 102-102 для принятия соответствующих мер.