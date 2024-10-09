Камбаратинская ГЭС-2 готова к осенне-зимнему периоду на 60%

ОАО "Электрические станции" выполняет годовой ремонт в рамках утверждённого графика на 2024 год. В целях подготовки к успешному прохождению предстоящего осенне-зимнего периода 2024/2025 годов на "Камбаратинской-2" ведутся ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

"На данный момент готовность ГЭС к осенне-зимнему периоду составляет 60%. Выполненные работы включают следующее:

1. Проводится текущий ремонт гидроагрегата ГА-1. Выполняются работы по техническому обслуживанию технологической автоматики. Ремонтируется насос М2 МНУ.

2. В соответствии с утверждённым графиком ведутся работы по очистке водохранилища от накопившихся илов путём промывки.

3. Текущий ремонт трансформатора Т-1 полностью завершён.

4. Выполняются работы по ремонту основного трансформатора собственных нужд ГТСН-21 и трансформатора агрегатных потребностей Т-51.

5. На выпрямительном трансформаторе ВТ-Г1 выполнены работы по очистке проходных и опорных изоляторов, проверке болтовых контактных соединений и техническому обслуживанию автоматических шкафов.

6. Проводится ремонт рабочего колеса с применением огневых работ, а также ремонт водозаборных узлов вала ГА-1.

Кроме того, во время предстоящей очистки водохранилища будут выполнены работы по контролю за качеством воды. Ожидается, что ГЭС Камбаратинская ГЭС-2 будет полностью готова к осенне-зимнему периоду в ноябре, с уровнем готовности 100%".