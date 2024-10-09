Частоты за $7 миллионов: Госоператор MEGA победил на электронном аукционе

Сегодня, 9 октября 2024г. состоялся электронный аукцион по реализации радиочастотного спектра на госпортале www.auction.nas.gov.kg, где приняли участие три сотовых оператора. Государственный оператор сотовой связи MEGA победил с наивысшей ценой в онлайн-аукционе на радиочастоты LTE (4G) и станет обладателем ценных частот в диапазоне 2540 МГц (приём) и 2660 МГц (передача) с шириной полосы 20 МГц.

По результатам торгов компания предложила наивысшую цену за частоты в размере 600 915 000 сом (более 7 миллионов долларов США), которые, в свою очередь, поступят напрямую в государственный бюджет Кыргызской Республики.

Это значимое достижение позволит госкомпании в ближайшем будущем улучшить скорости LTE (4G) мобильного интернета. Приобретение радиочастот для систем широкополосного доступа - это не просто стратегическое достижение для компании MEGA, но и следующий этап в развитии цифровой инфраструктуры страны. Мобильный оператор MEGA планирует нарастить строительство антенн (базовых станций) по всей территории Кыргызстана. Миллионы абонентов почувствуют значительное улучшение мобильного интернета и качества связи. Кроме того, реализация радиочастот для мобильных операторов через электронный аукцион ведет к прямому пополнению государственного бюджета и вносит существенный вклад в развитие экономики Кыргызстана в целом.

Представители MEGA выражают благодарность миллионам своим абонентам за ежедневное пользование услугами связи и поддержку компании в ее грандиозном развитии. "Мы благодарим всех наших абонентов за доверие и поддержку, которые помогают нам достигать успехов. Государственный оператор MEGA продолжит работать над улучшением мобильного интернета, голосовых услуг и внедрением интересных услуг, направленных на удовлетворение потребностей каждого абонента", - отметили в сотовом операторе.