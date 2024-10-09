Погода
$ 85.21 - 85.60
€ 92.72 - 93.50

В Бишкеке начнут штрафовать торговцев стихийной торговли

278  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек начинает проводить рейды против незаконной уличной торговли. Об этом сообщает столичная мэрия.

По ее данным, ранее борьбу с несанкционированной торговлей осуществляли районные администрации.

Теперь Муниципальная инспекция будет принимать меры согласно действующему законодательству.

За торговлю всеми видами товаров с рук, лотков, автомашин в неустановленных местах будут наложены штрафы в размере от 3 000 до 13 000 сомов.

Мэрия просит горожан соблюдать законодательство и поддерживать порядок и чистоту в столице.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440060
Теги:
мэрия, штраф, Бишкек, Стихийная торговля
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  