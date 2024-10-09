В Бишкеке начнут штрафовать торговцев стихийной торговли

Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек начинает проводить рейды против незаконной уличной торговли. Об этом сообщает столичная мэрия.

По ее данным, ранее борьбу с несанкционированной торговлей осуществляли районные администрации.

Теперь Муниципальная инспекция будет принимать меры согласно действующему законодательству.

За торговлю всеми видами товаров с рук, лотков, автомашин в неустановленных местах будут наложены штрафы в размере от 3 000 до 13 000 сомов.

Мэрия просит горожан соблюдать законодательство и поддерживать порядок и чистоту в столице.