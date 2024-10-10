Бишкек стал площадкой для обсуждения защиты экосистем Центральной Азии

В конце сентября в Бишкеке прошла международная конференция на тему "Сохранение экосистем Центральной Азии и устойчивое развитие". Мероприятие было организовано проектом "Расширение концепции микрозаповедников в Кыргызстане и регионе", Институтом биологии НАН КР и Министерством природных ресурсов и экологии КР. На конференции собрались эксперты из Казахстана, Узбекистана и других стран региона для обсуждения актуальных экологических проблем.

Основное внимание было уделено биоразнообразию и его угрозам, вызванным человеческой деятельностью, особенно в сельском хозяйстве. Кыргызстан сталкивается с серьезными экологическими вызовами, влияющими на естественные экосистемы и биоразнообразие.

Конференция также обсуждала практические шаги по сохранению экосистем, включая проект микрозаповедников, который предоставляет пример создания охраняемых природных территорий. Эти зоны будут зарегистрированы в соответствии с Постановлением Кабинета Министров КР и станут частью Всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Тянь-Шань".

В пленарном заседании первый день конференции выступил член Исполнительного комитета Римского клуба, профессор Уго Барди, который отметил влияние углекислого газа на экосистемы и здоровье человека. Он подчеркнул, что уничтожение природных экосистем может привести к катастрофическим изменениям на планете.

Участники конференции акцентировали внимание на важности научного подхода к сохранению биоразнообразия. Координатор проекта Банур Абдиева подчеркнула необходимость объединения усилий науки, практиков и государственного сектора. Директор Института биологии НАН КР, Джамиля Карабекова, отметила важность активного участия общества в сохранении биоразнообразия.

На конференции также был отмечен вклад известного биолога Эмиля Шукурова, который применял цифровые технологии в экологии еще в 1980-х годах. Участники обсуждали актуальные проблемы и перспективы сохранения окружающей среды, включая влияние изменения климата на экосистемы.

Конференция собрала более 150 представителей из Центральной Азии, включая ученых, государственных служащих и экологические организации. В результате были опубликованы 68 докладов, а также принята резолюция о поддержке инициатив по сохранению ключевых очагов биоразнообразия в регионе.

Материалы конференции доступны по ссылке.