Нурланбек Шакиев призвал Нурдана Орунтаева не выделяться и знать свое место

Сегодня, 9 октября, на заседании Жогорку Кенеша торага Нурланбек Шакиев призвал директора Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдана Орунтаева не выделяться и знать свое место.Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, в начале заседания депутаты поднимали вопрос о неприемлемом поведении и высказываниях директора Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому Нурланбек Шакиев добавив, что "сказанное слово, что выпущенная стрела", отметил непростительную ошибку Нурдана Орунтаева.

"Вы и сегодня не пришли на заседание, отправив своих заместителей. Потом пришли только после специального приглашения. Не нужно показывать свои капризы. При каждой власти были такие "капризные" ребята. Но чем все это заканчивалось, нам всем известно. Первыми наказание всегда получают они. Не уподобляйтесь им и не бросайте тень на работу Кабинета министров", - сказал Нурланбек Шакиев.