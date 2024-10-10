Рекультивация полигона сократила уровень смога в Бишкеке на 10-15 %

В рамках "Недели климата" заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Асель Раимкулова посетила мусорный полигон в Бишкеке, сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание было уделено вопросам рекультивации полигона, позволившей сократить уровень смога в столице на 10-15%. Асель Раимкулова отметила, что на месте полигона, а это более 5 гектаров, посажено около 3000 саженцев. "Озеленение полигона вносит значительный вклад в улучшение экологической ситуации в столице", - сказала она.

Ежегодно высаживается более 10 тысяч хвойных и широколиственных деревьев с целью снижения концентрации мелкодисперсных частиц в атмосфере. На сегодняшний день в столице высажено около 13 тысяч саженцев различных видов.

Особое внимание уделяется альтернативным методам отопления жилых домов и учреждений. В частности, по городу Бишкек и Чуйской области газифицированы 52 новостройки. В столице из 27 683 абонентов подключены более 21 тысяч домов", - добавила Раимкулова участникам выездной экскурсии.

Напоминаем, что "Неделя климата" проводится в рамках 29 Конференции Сторон Рамочной Конвенции об изменении климата.