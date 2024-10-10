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Заявление Фахреттина Алтуна относительно агрессии Израиля в секторе Газа

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- Бакыт Басарбек
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На глазах всего мира Израиль уже год продолжает совершать геноцид, проливать кровь, попирать международное право и человеческие ценности в секторе Газа и совершает массовые убийства мирных жителей, невинных людей, медицинских работников и журналистов, принципы, мораль и границы. Об этом директор управления по коммуникациям президента Турции Фахреттин Алтун написал в социальной сети Х.

"Эта жестокость ранит общее сознание человечества. Израиль, с 7 октября 2023 года совершает геноцид и не позволяет людям удовлетворить свои самые основные потребности, при этом убил почти 50 тысяч палестинцев.

Эта жестокость, одно из величайших злодеяний в новейшей истории, конечно, не останется безнаказанной. Рано или поздно Израиль будет привлечен к ответственности за эти злодеяния.

Мы еще раз чтим память палестинцев, погибших в результате геноцида Израиля в секторе Газа; Мы осуждаем этот геноцид, занявший свое место на позорных страницах истории.

Мы призываем международное сообщество поднять больше голосов против архитекторов этого геноцида.

Под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана мы продолжим поддерживать невинных людей и выступать против угнетения", - заявил турецкий чиновник.


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URL: https://www.vb.kg/440068
Теги:
Израиль, Турция
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