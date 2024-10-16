В рыбхозах КР проводится мониторинг ветеринарно-санитарных норм

Во исполнение плана работ по мониторингу выполнения рыбохозяйствующими субъектами рыбоводно-биологических и ветеринарно-санитарных норм и требований на 2024 год с 8 по 11 октября 2024 года рабочей группой из представителей Департамента рыбопромышленного комплекса, управления ветеринарной службы проводится мониторинг исполнения рыбными хозяйствами рыбоводно-биологических, ветеринарно-санитарных норм и требований, а также договорных обязательств, заключенных с Департаментом, размещенных в акватории Токтогульского, Курпсайского, Таш-Кумырского, Шамалды-сайского, Уч-Коргонского водохранилищ, расположенных в Джалал-Абадской области, городов Токтогул, Кара-Куль и Таш-Комур, пгт Шамалды-Сай, села Уч Коргон.