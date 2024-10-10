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Президент Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Туркменистан

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, 11 октября совершит рабочий визит в город Ашхабад для участия в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", приуроченном к 300-летию туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"В мероприятии ожидается участие глав государств Центральной Азии и других стран. Предстоящий международный форум, приуроченный к 300-летию туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, будет нацелен на укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между странами", - отметил Муратбек Азымбакиев.


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URL: https://www.vb.kg/440079
Теги:
визит, Туркменистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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