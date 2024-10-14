Сезим Кубанычбекова победила в международной олимпиаде по финграмотности

Студентка из Кыргызстана Сезим Кубанычбекова стала победительницей направления "международные отношения" на 4-ой Международной олимпиады по финансовой грамотности на Федеральной территории "Сириус", Краснодарского края. А в направлении "Экономика" победителем стала – Мамаева Айназик, занявшая 7 место из 229 студентов.

Олимпиада проводится ежегодно с 2021 года по поручению Президента России. Организаторами Олимпиады являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Министерство просвещения Российской Федерации, а также университеты Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В финале Олимпиады участвовали более 600 школьников и студентов из 36 стран.

За пять дней финального этапа участники посетили десятки мероприятий: панельные дискуссии, мастер-классы, чемпионат по финансовым расследованиям на платформе "Графус", лекции, интерактивные мастерские, экскурсии и спортивные состязания. Впервые для гостей Олимпиады очно был проведен Международный диктант по финансовой безопасности.

Победителями и призерами стали 166 школьников и студентов, среди которых были и представители нашей страны.

На полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности прошли значимые международные события: круглые столы, Совет руководителей подразделений финансовых разведок СНГ, 21-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма), 3-й ежегодный Конкурс Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) среди комплаенс специалистов финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в целях ПОД/ФТ, III Международный форум по финансовой безопасности "Сириус-2024".

Основной задачей Олимпиады является формирование нового мышления в сфере финансовой безопасности, выявление талантливых школьников и студентов, а также объединение молодежи разных стран для решения вопросов финансовой безопасности.

Отмечаем, что Кыргызская Республика впервые завоевала первое место на данной Олимпиаде, что является показателем возросшего интереса к вопросам финансовой безопасности и ПОД/ФТ в стране.