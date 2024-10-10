Сотрудниками таможни "Манас" обезврежена транснациональная наркогруппировка

Сотрудниками таможни "Манас" ГТС при МФ КР совместно с сотрудниками СБНОН МВД КР и ГКНБ КР длительное время разрабатывалась транснациональная организованная преступная наркогруппировка, наладившая устойчивый канал поставок наркотических средств растительного происхождения из различных стран на территорию Кыргызстана, далее в Казахстан и Россию с целью дальнейшего сбыта, сообщает пресс-служба ГТС.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что члены наркогруппировки ожидают поступление посылки из Таиланда с особо крупной партией наркотического средства "гибридная марихуана" (таиландские шишки), замаскированные под продукты питания.

Так, 29 сентября 2024 года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий были задержаны активные члены наркогрупировки гражданин Казахстана С.Н.Б. 1978 г.р., также граждане Кыргызстана С.А.Ж. 1986 г.р. и С.К.Ш. 1978 г.р.. Кроме этого, установлен организатор наркоканала гражданин Казахстана Б.Т.У. 1994 г.р.

Стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке оценивается в 10 млн сомов. Таким образом, в результате проведённой спецоперации ликвидирована и разобщена транснациональная наркогруппировка".