Нурлан Досалиев: Отходы жизнедеятельности Асмана просто убьют наше озеро

О том, чем отличается проект строительства биолаборатории, который планировала реализовать в Бишкеке Канада, от проекта, который в данный момент намерены совместно реализовать Кыргызстан и Россия, военный эксперт рассказал в рамках круглого стола: "Глобальные биологические угрозы: возможности Кыргызстана по обеспечению национальной и региональной биобезопасности", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

Как отметил Нурлан Досалиев, после того, как на имя руководства Кыргызстана было направлено обращение с инициативой денонсации договора с канадской стороной по строительству биолаборатории, в социальных сетях началась настоящая информационная война.

"Некоторые спрашивают – почему канадскую лабораторию запрещаете, а России строить разрешаете? Надо объяснять людям, что канадская лаборатория нацелена работать в военных целях (Канада – военный союзник США и участвует в разработке биологического оружия в интересах стран НАТО, которое будет использоваться против нас самих же). А та лаборатория, которую мы планируем построить совместно с Россией, будет иметь гражданскую направленность, т.е. наоборот будет исследовать вирусы и биологическую обстановку в целом в защитных целях", - пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что биологическое оружие – это современное средство глобального терроризма, применяемого США и их союзниками в целях достижения мирового господства.

"Бородачи с автоматами уже ушли в прошлое. Сейчас работают вирусы. В данной сфере запад пришел к технологическому прорыву, в результате которого им удалось добиться того, чтобы вирусы и опасные патогены начали работать по генному признаку. Т.е. они могут уничтожать народы избирательно. Главный противник у них давно избран – это Россия. Но у нас никогда не говорят о том, что у кыргызов общая со славянами гаплогруппа – R1A. У русских она составляет 50%, у нас – 72%. Поэтому имейте в виду, если начнется международный замес, если Запад использует биооружие в мировой войне (а он уже его применяет против Российской Федерации), то погибнет больше тех, у кого в генах эта индоевропейская (славянская) гаплогруппа присутствует больше, чем у других", - подчеркнул спикер.

При этом он обратил внимание, что в нынешней ситуации биологическое оружие может применяться, как напрямую против противника, так и опосредованно. Такие замыслы у Запада имеются, например, в отношении Афганистана.

"По одному из сценариев, в Афганистане, должны будут происходить масштабные вспышки различных особо опасных заболеваний, вплоть до эпидемий. Народ в панике будет бежать от этих инфекций, от войны, голода, и прочих бедствий. А это несколько миллионов человек, которые могут перейти нашу границу. Они просто сметут не только границы, но и государственность в среднеазиатских республиках. В итоге наших стран может вообще не остаться, когда несколько миллионов афганцев просто пройдут сквозь нас. Это реальный сценарий, о нем писали еще в 2008 году сами американцы. Сейчас эту информацию изъяли из открытых источников, и вы ее не найдете. Но замыслы остались", - рассказал Н. Досалиев.

Вместе с тем он обозначил пути решения связанных с биологическими вызовами и угрозами проблем. Нужно развивать две составляющих безопасности в биологической сфере – военную и гражданскую.

"Во-первых, пользуясь тем, что Кыргызстан в 2025 году будет председательствовать в Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), надо поднять вопрос о расширении полномочий Организации и развертывании на нашей территории подразделений ОДКБ – радиационной, химической и биологической защиты. На фоне нынешних угроз отряды РХБЗ должны быть развернуты и в Кыргызстане и по всему региону. Второй компонент – это гражданская система санитарного контроля по рубежам границ. В России такая система, которая называется "Периметр", работает по линии Роспотребнадзора. Аналогов ей не существует. Нам нужно внедрять эту систему у себя, пока не поздно.

Мы почему-то забыли, как в период пандемии COVID-19 у нас не хватало врачей, не хватало больничных коек, не хватало медикаментов и необходимых медицинских аппаратов, не говоря уже про тест-системы и возможности лабораторий. Все эти вопросы нужно решать, пока еще есть время. Нам нужно заблаговременно готовиться к будущим пандемиям, которые обязательно будут и повлекут еще более тяжелые последствия. Надо стараться видеть чуть дальше за горизонт, чтобы через год или три года, когда мир накроет какая-нибудь новая высоко патогенная инфекция, мы были готовы. Нужно делать эти конкретные практические вещи, от которых зависит жизнь наших граждан", - подчеркнул военный эксперт.

Он также обратил внимание, что сегодня очень остро стоит вопрос и с водными ресурсами: "Средняя Азия уже находится в режиме засухи, которая помимо всего прочего изменяет биологическую картину, на фоне которой будут возникать и новые инфекции".

Нелишне, по его мнению, затронуть вопрос и химической безопасности. А именно – ситуацию на Кумторе.

"Когда мы поднимаем эту тему, то многие начинают считать, сколько там добывают золота, но забывают о проблеме хвостохранилища. Во времена Бакиева на руднике была угроза его прорыва. Эта насыпь, эта искусственная дамба постоянно сползает, поэтому канадцы и американцы еженедельно в правительственных СМИ публиковали данные сейсмических датчиков, убеждая нашу общественность, что все нормально. Но дело в том, что ядовитые отходы, которые 30 лет туда сливались, "разъели" защитную пленку, устилающую днище, создав угрозу прорыва хвостохранилища. Об этом докладывали официально. И сегодня, например, узбекский НИСИ поднимает этот вопрос, потому что они опасаются, что эти яды хлынут в реку Нарын, ниже по течению это уже Сырдарья. Весь бассейн этой реки в Средней Азии будет загрязнен (не дай Бог) по нашей вине", - обрисовал ситуацию Н. Досалиев.

Вместе с тем он подчеркнул, что их суммарное, потенциально негативное воздействие на Иссык-Кульскую область хвостохранилищ – это ничто по сравнению с тем, что будет, когда построят город Асман.

"Отходы его жизнедеятельности просто убьют наше озеро – нашу "жемчужину. В Тюпском районе, в ущелье Турук, а также в Джергалане строится огромный горнолыжный комплекс. Этот мощный комплекс, я извиняюсь за выражение, загадит всю область, и особенно территорию восточного Иссык-Куля. Благодаря Тюпу и Джергалану питается весь Иссык-Куль. Именно там нерестятся все оставшиеся неистребленные рыбы, там гнездятся птицы. А иностранный капитал приехал, и губит наше озеро", - подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на вопросы безопасности, не связанные с биологическими угрозами, а именно на проблему массовой миграции в Кыргызстан граждан Пакистана.

"Их сегодня сотнями завозят в нашу республику. Пакистанцы – сами по себе хорошие, симпатичные люди, но их сейчас используют в глобальной геополитической игре. Можете высечь мои слова где-нибудь в камне, но через 10 лет, если ситуация в этой сфере не изменится, мы сполна хлебнем последствия этих необдуманных шагов. Мы пока не понимаем этих вещей, но последствия будут крайне негативными. Поэтому пока не поздно, надо избавляться от пакистанцев (их уже 12 тыс. человек), а также индусов (около 10 тыс. человек), граждан Бангладеш и других выходцев Индостана, бывшей британской колонии. Куда мы смотрим? Они не несут с собой какие-то вирусы или биологические угрозы. Они несут будущие изменения политической карты мира. Они орудие в чужих руках", - добавил Досалиев.