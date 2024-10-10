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Должностные лица "Кыргызкомура" обвиняются в разрушении ледника

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Генеральной прокуратурой КР установлено, что должностные лица "Южного" филиала государственного предприятия "Кыргызкомур" в нарушение требований Закона "Об охране окружающей среды", не имея разрешительных документов и преследуя корыстные цели, вступили в преступный сговор с представителями частной компании ОсОО "С" на участке "Загара-2" Ошского лесхоза, где незаконно построили дорогу на угольный разрез длиной 6100, шириной 9 метров (29400 м2). В результате противоправных действий частной компании были разрушены ледники и почвенный покров земли площадью 9392 м2. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

"В результате указанных противоправных действий были нарушены требования экологической безопасности, вследствие чего Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст.ст. 337 (Злоупотребление должностным положением) и 298 (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) УК Кыргызской Республики.

Размер ущерба государству будет установлен в соответствии с результатами соответствующих экспертиз, назначенных в рамках расследования".

Напомним, ранее сообщалось, что инспекторы регионального управления службы экологического и технического надзора Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР провели проверку строительства дороги протяженностью 6100 метров инвесторами государственного предприятия "Кыргызкомур" от участка Загара-2 Ошского лесничества до перевала Кичи-Кара-Кол.

В ходе проверки было установлено, что работы велись без проведения обязательной экологической экспертизы. В результате нанесения ущерба предъявлен иск на сумму 939 200 сомов. Кроме того, за нарушение 2100 метров пастбищ был предъявлен иск на сумму 3 миллиона 645 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/440090
Теги:
Генеральная прокуратура, Ошская область, ледники
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