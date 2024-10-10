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Нобелевским лауреатом по литературе стала корейская писательница Хан Ган

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Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе за 2024 год. Награду присудили Хан Ган из Южной Кореи, отметив ее "насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни", сообщает "Медуза".

В 2016 году Хан Ган получила Международную Букеровскую премию за роман "Вегетарианка". Он выходил на русском языке в издательстве "АСТ" в 2017 году.

СМИ также сообщают, что в России выйдет ее роман "Я не прощаюсь", опубликованный в 2021 году. Этот роман отражает взгляд трех женщин на вооруженное восстание на острове Чеджудо в 1948 году, когда жители острова выступили против разделения Кореи на северную и южную части.

Роман был отмечен французской премией Медичи 2023 года как лучшее зарубежное произведение

Денежный эквивалент премии - 11 миллионов шведских крон - по текущему курсу составляет чуть более 1 миллиона долларов США.


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URL: https://www.vb.kg/440091
Теги:
Южная Корея
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