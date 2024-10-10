Нобелевским лауреатом по литературе стала корейская писательница Хан Ган

Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе за 2024 год. Награду присудили Хан Ган из Южной Кореи, отметив ее "насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни", сообщает "Медуза".

В 2016 году Хан Ган получила Международную Букеровскую премию за роман "Вегетарианка". Он выходил на русском языке в издательстве "АСТ" в 2017 году.

СМИ также сообщают, что в России выйдет ее роман "Я не прощаюсь", опубликованный в 2021 году. Этот роман отражает взгляд трех женщин на вооруженное восстание на острове Чеджудо в 1948 году, когда жители острова выступили против разделения Кореи на северную и южную части.

Роман был отмечен французской премией Медичи 2023 года как лучшее зарубежное произведение

Денежный эквивалент премии - 11 миллионов шведских крон - по текущему курсу составляет чуть более 1 миллиона долларов США.