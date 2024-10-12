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Шайлообеку Атазову незаконно был выделен участок стадиона в Оше

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Чтобы вернуть государству незаконно переданные земельные участки, Службой земельного и водного надзора при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающий промышленности был подан административный иск в Ошский областной административный суд о признании недействительным постановления №712 от 8 июня 2009 года.

В частности, из общей площади 5,5 га стадиона имени А. Суюнбаева в Оше Шайлобеку Атазову, работавшему тренером по боксу в спорткомитете с 2002 по 2015 год, незаконно было выделено 84,0 квадратных метра стадионной земли.

В результате 25 сентября 2024 года административный суд Ошской области рассмотрел дело по существу, и решение, подтверждающее право на земельный участок, решением суда было возвращено на счет стадиона.


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URL: https://www.vb.kg/440094
Теги:
Ош
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