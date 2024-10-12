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Ташкент удостоят звания "Город трудовой славы"

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- Светлана Лаптева
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Ташкент хотят одним из первых удостоить звания "Город трудовой славы" СНГ, сообщают СМИ.

Почётное звание также планируется присвоить азербайджанскому Баку, а со временем и другим столицам стран Содружества. Об этом, по итогам прошедшего в Москве саммита, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Предложения о выборе города для присвоения такого звания будут вноситься государствами, входящими в организацию.

"Таких городов немало. Они уже назывались в ходе проработки этого проекта – это и Баку, и Ташкент, и многие другие столицы, куда были выведены промышленные предприятия во время Великой Отечественной войны, и которые работали для фронта и для победы", – сказал он.

Предложения будет рассматривать Совет по гуманитарному сотрудничеству, после чего их будут выносить на заседание Совета глав государств для утверждения.

Сообщается, что с инициативой об учреждении звания на Совете глав государств СНГ выступил Владимир Путин.

Главы государств СНГ подписали 14 документов на прошедшем в Москве саммите. Один из них – обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.


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URL: https://www.vb.kg/440098
Теги:
Узбекистан
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