Россия помогает Кыргызстану нарастить генерацию электричества

Кыргызстан ведет активную работу по сокращению энергетического дефицита. Это задача не на один день, и если ее не начать, то в последующие годы ситуация только усугубится. Власти республики это прекрасно понимают. Поэтому сегодня в стране параллельно ведется строительство сразу нескольких энергетических проектов, но гидроэлектростанция "Куланак" выделяется на общем фоне.

Реализация проекта ГЭС "Куланак" началась еще в 2022 году при финансовой поддержке Евразийского банка развития и Российско-Кыргызского Фонда развития, которые выделили по $44 млн. Общая стоимость оценивается почти в $118 млн. Оставшиеся около $30 млн по соглашению - частные инвестиции.

Строительство ГЭС идет на территории площадью 485,41 гектаров, на 800 метров ниже слияния рек Нарын и Ат-Башы, в 40 километрах на запад от города Нарын.

"В Кыргызстане ощущается нехватка электроэнергии, поэтому строительство такой гидроэлектростанции крайне необходимо нам, причем уже сегодня. Электростанция "Куланак" будет иметь мощность 100 мегаватт, со среднегодовой выработкой 435 млн киловатт-часов. Это добавит нам мощностей. Но, что еще более важно - она возводится в верховьях реки Нарын. У нас там нет мощностей, за исключением Ат-Башинской ГЭС. Следовательно, нам нужны генерирующие мощности там", - говорит независимый эксперт в сфере энергетики Мырзатай Султаналиев.

ГЭС "Куланак" планируется сдать в коммерческую эксплуатацию к концу 2026 года. Она станет первой станцией нового гидроэнергетического каскада на реке Нарын. Он будет включать четыре станции, которые суммарно будут генерировать 1 тысячу 160 мегаватт. Постройка всего каскада оценочно обойдется в $3 млрд.

Вместе с тем, реализация самого проекта ГЭС "Куланак" будет способствовать устойчивому экономическому росту Кыргызстана. Только на этапе строительства созданы 770 новых рабочих мест, а после запуска на ГЭС постоянно будут работать 65 человек.

Кроме того, новые мощности будут стимулировать рост экономики за счет увеличения объема производства, по оценкам экспертов ЕАБР, в среднем на $16,5 млн в год. А налоговые платежи в бюджет от проекта в период с 2022 по 2042 годы составят порядка $42 млн.

"Немаловажным является положительный экологический эффект, который обеспечит использование ВИЭ. Например, снижение выбросов парниковых газов, что также актуально сегодня для республики", - считает независимый эксперт.

Эксперты подсчитали, что запуск ГЭС "Куланак" позволит предотвратить выброс 346,4 тысячи тонн парниковых газов в год. И это только один из положительных экологических эффектов. Помимо этого, новая гидроэлектростанция увеличит площади орошаемых земель сельскохозяйственного назначения. Причем существенно - более чем на 2,1 тысячи гектаров, с 4 тысяч 650 до 6 тысяч 769.

Таким образом, строительство Куланакской ГЭС и ее ввод в эксплуатацию имеют огромное значение для Кыргызстана. И не только в части повышения энергоэффективности кыргызской экономики, но и с точки зрения укрепления наших позиций на рынке электроэнергии во всей Центральной Азии. Ну и, конечно, реализация этого проекта будет способствовать первоочередной цели - повышению нашей энергетическим безопасности и независимости за счет сокращения энергодефицита как внутри страны, так и во всем регионе. Не зря же ЕАБР сделал ГЭС "Куланак" частью инвестиционного мегапроекта под названием "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии".

Ну, а пока запуска ГЭС не случилось, Россия помогает нам сохранять и укреплять наш экономический суверенитет, активно участвуя в восстановлении нашего промышленного производства. Успехи в этом направлении прекрасно иллюстрируют уже показатели валового внутреннего продукта КР, рост количества рабочих мест по республике.

Такие достижения были бы невозможны, если бы не поддержка со стороны нашего стратегического партнера в части сокращения энергетического дефицита. Так с весны прошлого года Россия поставляет нам 500 млн киловатт-часов электроэнергии по льготной цене в 2,11 сома за киловатт. Это значительно ниже, чем у других поставщиков.

В этом году транзитом через Казахстан мы получим еще 283,4 млн киловатт-часов. И, учитывая, что в этом году дефицит электроэнергии у нас составит 3,9 млрд киловатт-часов, Россия готова нарастить поставки электричества в Кыргызстан.

Помимо этого, российская сторона обеспечивает нас сегодня газом и ГСМ. По этим позициям она является единственным нашим поставщиком. В июне этого года были подписаны долгосрочные контракты республики с "Газпромом" до 2040 года, по которым мы будем получать еще больше газа из РФ.

Что касается ГСМ, то мы также получаем его из России по цене ниже рыночной, благодаря договоренности о беспошлинных поставка топлива в рамках нашего членства в ЕАЭС. Это позволяет нашей республике поддерживать стабильные цены на бензин самой востребованной у нас марки АИ-92 и дизельное топливо, используемое при сельскохозяйственных работах. Это придает данным видам топлива социальное значение для республики.

Еще одним российским проектом, который полностью покроет наш энергодефицит, является строительство малой АЭС. Переговоры об этом сейчас идут с "Росатомом". При возведении атомной станции планируется использовать водо-водяной реакторной установки РИТМ-200Н. Это последняя разработка, которая является результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения под наземное размещение. Помимо этого, российский концерн уже приступил к строительству ветропарков на Иссык-Куле и в Баткене общей мощностью 180 мегаватт.

Все это без преувеличения делает Россию гарантом нашей энергетической безопасности. А использование "зеленых" решений, помогает нам еще справится и с экологической проблемой и исполнить, взятые на себя международные соглашения по выбросам парниковых газов в атмосферу.