Эсен Усубалиев: КР пора занять четкую позицию по новому миропорядку

В последние годы происходит выбор КР в пользу естественных форм сотрудничества на пространстве Евразии. В этом ключе БРИКС - более концептуальный подход, в т.ч со стороны экспертного сообщества. Но готово ли наше научное сообщество их обсуждать? Тем более, когда на протяжении 15-20 лет Кыргызстан обсуждал в основном внутренние проблемы и проблемы ЦА. А БРИКС – это осмысление нового пространства. Об этом на круглом столе "Стратегическое партнёрство Кыргызской Республики и Российской Федерации в рамках БРИКС" директор общественного фонда Т. Усубалиева Эсен Усубалиев.

По его словам, для нашей страны пришло время КР выразить четкую позицию по формированию нового мирового порядка.

"Либо мы сторонники западных правил, либо многополярности и децентрализации. И судя по внешнеполитической активности – мы многополярны. И нам все же ближе Россия. Мы выступаем за все, что находится в рамках ЕАЭС", - подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что нынешний год активен для нашей страны. Мы уже готовы и можем играть более активную роль во внешней политике. Это накладывает на нас обязательства.

"При этом пока, повторюсь, позицию КР по формированию справедливого мирового порядка, мы не озвучивали. Мы выражаем нейтралитет по отношению СВО, но все понимают, кого мы в этом ключе поддерживаем. И БРИКС сейчас – основа будущего мирового порядка", - уверен Усубалиев.

По мнению эксперта, на протяжении 15-20 лет нам говорили, что европейский рынок для нас приоритет.

"Но ЕС сейчас находится в упадке. И хоть он и представляет интерес, он не может быть перспективен. Поэтому, В новые стимулы приобретает участие в БРИКС, как перспектива торгового сотрудничества", - заключил Эсен Усубалиев.