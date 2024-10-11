Сердар Бердымухамедов встретил Садыра Жапарова перед началом форума

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 11 октября, прибыл в Торгово-промышленную палату Туркменистана для участия в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", приуроченном к 300-летию туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщили в пресс-службе президента, главу государства приветствовал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования главы делегаций перешли в зал для участия в форуме.