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Сердар Бердымухамедов встретил Садыра Жапарова перед началом форума

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 11 октября, прибыл в Торгово-промышленную палату Туркменистана для участия в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", приуроченном к 300-летию туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщили в пресс-службе президента, главу государства приветствовал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования главы делегаций перешли в зал для участия в форуме.


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URL: https://www.vb.kg/440107
Теги:
Садыр Жапаров, Туркменистан, Кыргызстан
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